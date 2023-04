Scopri come aprire file ZIP su iPhone in pochi passaggi. La nostra guida ti illustrerà come utilizzare l’app File di Apple o un’ altra app

Se sei un utente iPhone, probabilmente ti è capitato di ricevere un file ZIP via email o di scaricarlo da Internet. In questi casi, potresti chiederti come aprire il file ZIP su iPhone. In questo articolo, ti forniremo una guida completa per aprire file ZIP su iPhone.

Che cos’è un file ZIP?

Un file ZIP è un tipo di file compresso che contiene uno o più file o cartelle. Quando un file o una cartella viene compressa in un file ZIP, la sua dimensione viene ridotta, il che lo rende più facile da trasferire via email o da scaricare da Internet.

Come aprire file ZIP su iPhone?

Ci sono diverse applicazioni che puoi utilizzare per estrarre file ZIP su iPhone. Ecco alcune delle opzioni più comuni:

1. Come aprire file ZIP su iPhone con App File di Apple

L’app File di Apple è preinstallata su tutti i dispositivi iPhone. Se il file ZIP che desideri aprire è salvato nella memoria del tuo dispositivo, puoi utilizzare l’app File per aprirlo. Ecco come fare:

1. Apri l’app File

2. Naviga fino alla cartella in cui è salvato il file ZIP

3. Tocca il file ZIP per aprirlo

4. Tocca l’opzione “Estrai tutto” per estrarre i file dal file ZIP

2. Come aprire file ZIP su iPhone con App di terze parti

Ci sono molte app di terze parti disponibili sull’App Store che ti consentono di aprire file ZIP su iPhone. Alcune delle app più popolari includono:

– WinZip: questa app è stata progettata specificamente per aprire file ZIP su iPhone ed è molto facile da usare. Puoi scaricarla gratuitamente dall’App Store.

– Documents di Readdle: questa app è una suite completa di produttività che consente di aprire e gestire diversi tipi di file, tra cui file ZIP. Puoi scaricarla gratuitamente dall’App Store.

– ZipViewer: questa app gratuita è molto semplice da usare e consente di estrarre file ZIP in modo rapido e facile.

3. Come aprire file ZIP su iPhone con iCloud Drive

Se il file ZIP che desideri aprire è salvato su iCloud Drive, puoi utilizzare l’app File per accedere a iCloud Drive e aprire il file ZIP. Ecco come fare:

1. Apri l’app File

2. Tocca “iCloud Drive”

3. Naviga fino alla cartella in cui è salvato il file ZIP

4. Tocca il file ZIP per aprirlo

5. Tocca l’opzione “Estrai tutto” per estrarre i file dal file ZIP

Come aprire un file ZIP su iPhone protetto da password?

Se il file ZIP che desideri aprire è protetto da password, dovrai utilizzare un’app di terze parti per aprirlo. Alcune delle app più comuni che supportano la gestione di file ZIP protetti da password includono:

– WinZip: questa app ti consente di aprire file ZIP protetti da password e di estrarre i file al loro interno.

– iZip: questa app supporta la gestione di file ZIP protetti da password e offre anche un’opzione di crittografia per proteggere i tuoi file.

– Zip & RAR File Extractor: questa app gratuita supporta la gestione di file ZIP protetti da password e ti consente di estrarli.

Come gestire i file estratti su iPhone

Dopo aver estratto i file dal file ZIP, potresti chiederti come gestirli sul tuo iPhone. Esistono diverse opzioni disponibili a seconda delle tue esigenze:

1. Salva i file su iCloud Drive

Se desideri salvare i file estratti per accedervi facilmente in futuro, puoi salvarli su iCloud Drive utilizzando l’app File. Basta trascinare i file estratti nella cartella iCloud Drive per salvarli.

2. Condividi i file

Se desideri condividere i file estratti con altri utenti, puoi utilizzare l’app Messaggi o l’app Mail per inviarli via email o tramite messaggio.

3. Apri i file

Se desideri aprire i file estratti su iPhone, dovrai utilizzare un’app appropriata per aprire il tipo di file in questione. Ad esempio, se hai estratto un file PDF dal file ZIP, dovrai utilizzare un’app per la visualizzazione dei PDF.

Come aprire file ZIP su iPhone, facile e veloce!

Aprire un file ZIP su iPhone è un’operazione molto semplice e puoi farlo utilizzando l’app File di Apple o un’app di terze parti. Con la guida completa che ti abbiamo fornito, dovresti essere in grado di aprire, gestire ed estrarre i file ZIP sul tuo iPhone senza problemi. Ricorda che se il file ZIP è protetto da password, dovrai utilizzare un’app di terze parti che supporta la gestione di file ZIP protetti da password.