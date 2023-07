OneOdio: cuffie in sconto per l’Amazon Prime Day

Le cuffie OneOdio saranno protagoniste di grandi sconti in occasione del prossimo Amazon Prime Day. Scopriamo i dettagli!

Il Prime Day di Amazon è una grande occasione per acquistare quello di cui abbiamo bisogno, specialmente per quanto riguarda l’elettronica. Certamente le cuffie sono tra i prodotti più apprezzati in queste occasioni e sono anche tra i prodotti che di solito ricevono sconti molto interessanti. Ecco perché vi riportiamo le cuffie che OneOdio sta mettendo in sconto per il Prime Day!

Ecco tutte le cuffie in promozione

OneOdio A10

Le cuffie Over Ear senza fili Bluetooth OneOdio A10 offrono una cancellazione attiva del rumore ibrida avanzata, assorbendo fino al 95% dei rumori ambientali a bassa frequenza grazie ai doppi microfoni. I driver dinamici A10 da 40 mm riproducono un audio Hi-Res, con bassi potenti e dettagli ricchi. La batteria agli ioni di litio garantisce fino a 45 ore di ascolto, con una ricarica rapida di soli 5 minuti per 2 ore di utilizzo. Il design ergonomico e i cuscinetti auricolari ultra-morbidi offrono un comfort superiore. La modalità Transparency permette di ascoltare gli ambienti circostanti senza dover togliere le cuffie.

OneOdio A10 Cuffie Bluetooth Over Ear Cuffie Wireless Bluetooth con Cancellazione Attiva Rumore Adattiva fino al 98%,Ttecnologia ANC Ibrida,Riproduzione 45 Ore,Comodo da indossare/Hi-Res suono Nero 【Cancellazione ibrida attiva del rumore】Le Cuffie Over Ear senza fili Bluetooth OneOdio A10 offrono un'esperienza di cancellazione attiva del rumore ibrido (ANC) avanzata, che ti consente di isolarti efficacemente dai rumori esterni e di immergerti completamente nella tua musica. Grazie ai doppi microfoni di rilevamento del rumore, queste cuffie assorbono e filtrano fino al 95% dei rumori ambientali a bassa frequenza, garantendo che non interferiscano con la tua esperienza di ascolto.

OneOdio Monitor 60

Le cuffie Monitor 60 offrono un audio ad alta risoluzione con toni medi bilanciati e alti cristallini grazie ai driver da 50 mm. Coprono frequenze fino a 40 kHz, garantendo un suono senza distorsioni sia in studio che su dispositivi portatili. Sono perfette per il monitoraggio e la registrazione in studi professionali, post-produzione o trasmissione. L’archetto ergonomico e i padiglioni auricolari morbidi assicurano un comfort duraturo. Vengono forniti tre cavi rimovibili: uno stereo da 3 m con spina da 6,5 mm, uno dritto da 3 m con spina da 3,5 mm e un cavo da 1,2 m con microfono per laptop, smartphone, PS4, ecc. Le cuffie sono girevoli e pieghevoli per condividerle facilmente con amici e familiari.

OneOdio A10 Cuffie Bluetooth Over Ear Cuffie Wireless Bluetooth con Cancellazione Attiva Rumore Adattiva fino al 98%,Ttecnologia ANC Ibrida,Riproduzione 45 Ore,Comodo da indossare/Hi-Res suono Nero 【Cancellazione ibrida attiva del rumore】Le Cuffie Over Ear senza fili Bluetooth OneOdio A10 offrono un'esperienza di cancellazione attiva del rumore ibrido (ANC) avanzata, che ti consente di isolarti efficacemente dai rumori esterni e di immergerti completamente nella tua musica. Grazie ai doppi microfoni di rilevamento del rumore, queste cuffie assorbono e filtrano fino al 95% dei rumori ambientali a bassa frequenza, garantendo che non interferiscano con la tua esperienza di ascolto.

OneOdio Pro 10

Grazie ai potenti driver da 50 mm e ai magneti al neodimio, OneOdio Pro 10 offrono un suono stereo Hi-Fi di alta qualità, con bassi potenti, voci chiare e toni alti nitidi, creando un equilibrio sonoro perfetto. Il cavo lungo 9,8 piedi ti permette di collegare facilmente le cuffie alla TV o allo stereo dalla tua sedia preferita. Sono inclusi cavi staccabili da 6,3 mm e da 3,5 mm, eliminando la necessità di essere sempre collegati al mixer. I padiglioni auricolari possono essere ruotati di 90° per il monitoraggio di un solo orecchio. L’archetto auto-regolabile e flessibile offre un’esperienza di ascolto senza affaticamento, ideale per sessioni di mastering e mixaggio. I cuscinetti lussuosamente imbottiti sono progettati appositamente per le cuffie da monitor, garantendo il massimo comfort e isolamento acustico. L’archetto regolabile ed estensibile ti consente di trovare l’angolazione desiderata. Con il loro design elegante e l’audio di alta qualità, le cuffie OneOdio sono compatibili con le ultime generazioni di iPod, iPhone e iPad, nonché con dispositivi Android, tablet, lettori mp3 e altri dispositivi correlati.

(in offerta su amazon.it) OneOdio Pro 10 Cuffie Over Ear, Cuffie Cablate con Shareporte Microfono, Jack 3,5 mm e 6,35 mm, Cuffie perRegistrazione, Mixaggio, Monitoraggio in Studio, DJ, Chitarra,Podcast, Cellulare, PC Goditi il suono superbo e bilanciato e il massimo comfort con le cuffie per monitor OneOdio Studio. I grandi driver per unità altoparlante (50 mm) combinati con magneti al neodimio offrono un suono di livello stereo Hi-Fi; Bassi potenti, voce chiara e toni alti nitidi formano un suono perfettamente bilanciato.

OneOdio A70

Le cuffie OneOdio A70 offrono un suono stereo HiFi con doppi driver al neodimio da 40 mm, che producono bassi profondi e precisi. Sia tramite connessione Bluetooth che cavo dati, potrai goderti un audio chiaro, potente e dettagliato, immergendoti completamente nella tua musica. La batteria garantisce fino a 72 ore di riproduzione in modalità Bluetooth e, se scarica, puoi passare alla modalità cablata. Il microfono integrato con riduzione del rumore CVC 8.0 migliora la qualità delle tue chiamate, offrendo conversazioni più chiare. Grazie al connettore jack e alla condivisione da 6,35 e 3,5 mm, puoi collegare due cuffie contemporaneamente per ascoltare musica o guardare la TV con altre persone. I padiglioni in memory foam offrono il massimo comfort, con un design ergonomico in pelle proteica traspirante e una morbida spugna interna per un isolamento acustico ottimale e un utilizzo a lungo termine senza scomodità.

OneOdio A70 Cuffie Bluetooth Over Ear, Cablate e Wireless Stereo con Microfono, 72 Ore di Riproduzione, CVC 8.0, Jack 3,5 e 6,35 mm, Pieghevole, per DJ, Chitarra, Cellulare, PC, Nero Suono stereo HiFi: I doppi driver al neodimio da 40 mm offrono una riproduzione dei bassi profonda e precisa. La connessione veloce e stabile tramite bluetooth o cavo dati fornisce un suono chiaro, potente e dettagliato, permettendoti di goderti la tua musica come se fossi lì. Fornire ai clienti una migliore qualità del suono è la nostra costante ricerca.

OneOdio A71

Le cuffie OneOdio Studio FUSION A71 offrono un suono nitido e un comfort supremo. Grazie ai grandi driver per altoparlanti da 40 mm e ai magneti al neodimio, avrai bassi potenti, voci chiare e toni alti nitidi, creando un suono stereo hi-fi. I cuscinetti auricolari imbottiti morbidi sono progettati per il comfort delle cuffie da monitor e l’isolamento acustico. La fascia regolabile ed estensibile ti permette di trovare l’angolazione desiderata per una vestibilità perfetta. Puoi condividere la musica senza adattatori grazie al design unico dell’interfaccia. Le cuffie cablate A71 consentono di ascoltare la musica contemporaneamente ai tuoi amici, senza la necessità di adattatori. Il design delle cuffie, simile a un disco in vinile, è elegante e le cuffie possono ruotare di 90 gradi, ideali per l’uso quotidiano, DJ, produzione musicale e altro ancora. Le cuffie cablate sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, lettori MP3, pianoforte, sintetizzatore, computer, controller DJ e strumenti musicali, grazie ai jack da 6,35 mm e 3,5 mm.

(in offerta su amazon.it) OneOdio A71 Hi-Res Cuffie Cablate Over Ear, Cuffie Musica con Audio Stereo e Shareport, Jack da 3,5 mm e 6,35 mm, Studio Registrazione, Monitoraggio Professionale e Mixaggio Cuffie Pieghevoli, Nero SUONO BASS: goditi il suono nitido e il comfort supremo con le cuffie OneOdio Studio FUSION A71. Grandi driver per altoparlanti da 40 mm combinati con magneti al neodimio; bassi potenti, voce chiara e toni alti nitidi formano un suono stereo hi-fi

OneOdio Pro 50

Queste cuffie offrono un suono di qualità professionale, garantendo la massima fedeltà alla registrazione originale. Grazie alla bobina vocale e al diaframma del driver giapponese, ogni dettaglio musicale viene riprodotto con precisione. Le unità driver da 50 mm assicurano prestazioni elevate, mentre l’isolamento acustico consente un’immersione totale nell’audio. I paraorecchie con proteine della memoria offrono il massimo comfort e un isolamento superiore, grazie alla loro progettazione tedesca. Il cavo a doppia funzione dispone di connettori placcati in oro da 3,5 mm e 6,3 mm, eliminando la necessità di adattatori. Il design pieghevole e il monitoraggio su un lato permettono un uso versatile. Compatibili con una vasta gamma di dispositivi, queste cuffie sono ideali per registrazioni, mixing, monitoraggio in studio, DJ, chitarra e podcasting.

Nessun prodotto trovato.

OneOdio Pro C

Queste cuffie offre un’esperienza uditiva di alta qualità grazie al team audio professionale che ha progettato una fascia in alluminio su misura per bassi potenti e driver dinamici al neodimio da 50 millimetri. La sua struttura pieghevole e la rotazione multi-angolo assicurano una vestibilità perfetta e un isolamento acustico ottimale. Il comfort è garantito dalla morbida imbottitura in memory e pelle. La cuffia dispone anche di funzionalità Bluetooth e microfono integrato, perfetti per il lavoro a distanza e le riunioni online. Con una batteria integrata che offre oltre 110 ore di tempo di gioco e la compatibilità con numerosi dispositivi audio, queste cuffie rappresentano un investimento sicuro. Offriamo una garanzia di 2 anni per garantire la massima qualità e durata del prodotto.

OneOdio Pro C Cuffie Bluetooth Wireless Over Ear Hi-Fi Stereo Audio, con Microfono CVC 8.0 110 Ore di riproduzione, Pieghevoli con Altoparlante al Neodimio da 50 mm per PC, Cellulare, TV Qualità del suono da un team audio professionale: dotato di fascia in alluminio su misura per bassi incisivi e driver dinamici al neodimio da 50 millimetri, forniamo suono stereo, bassi potenti, voce chiara e toni alti nitidi. Indossando questa cuffia sopra l'orecchio, puoi ascoltare ogni dettaglio della musica e rimarrai stupito dalla sua qualità del suono

OneOdio Monitor 80

Le cuffie Monitor 80 si collocano nella fascia alta dell’offerta OneOdio. Con il loro design aperto, queste cuffie sono perfette per attività come mixaggio, DJing, mastering, post-produzione e ascolto quotidiano. Il driver da 40 mm adotta un diaframma multicomposito ad alta precisione e il design aperto con struttura a nido d’ape in alluminio offre un suono chiaro, naturale e dettagliato, con un’ampia immagine sonora. Con un’impedenza nominale di 250 Ohm, queste cuffie forniscono un suono stabile, solido e potente, ideale per l’home studio e l’ascolto di audio Hi-Res. Offrono anche un comfort eccellente, grazie al loro design leggero, padiglioni in velluto morbido e archetto regolabile. Le cuffie Monitor 80 sono dotate di jack da 3,5 mm e 6,35 mm, insieme a cavi audio standard e adattatore stereo da 1/4″, offrendo molte opzioni di connessione. Si consiglia di utilizzare un amplificatore con cuffie ad alta impedenza per ottenere la migliore qualità audio.

Tante altre offerte per il Prime Day

Per ora è tutto, ma ricordatevi di seguire il nostro sito per tutta la durate del Prime Day 2023 per non perdervi nemmeno una occasione di sconti!