Recensione MEATER Plus: termometro smart per cotture perfette!

Recensione MEATER Plus. Oggi analizzeremo nel dettaglio un interessante prodotto che potrebbe semplificarvi la vita in cucina!

MEATER, è un brand nato dall’ambiziosa start-up Apption Labs, che da anni si dedicata allo sviluppo di prodotti smart volti ad essere controllabili da smartphone. Con base a Leicester, e sedi a Los Angeles, il brand si è rafforzato sempre più da quell’ormai lontano 2015, diventando oggi un prodotto affermato ed altamente rispettato sul mercato. Rappresenta difatti quasi un unicum nel mercato odierno.

MEATER produce svariati prodotti nel loro portfolio, ma oggi testeremo per voi il modello intermedio, bando alle ciance entriamo nel vivo di questa recensione con MEATER Plus.

A chi serve? E soprattutto… a cosa? | Recensione MEATER Plus

Per i pochi che non conoscono il prodotto ed il suo funzionamento, spiegheremo brevemente di cosa stiamo parlando. In ambito culinario, i “termometri da cucina” esistono da diverso tempo. Nascono come utili accessori per monitorare la temperatura degli alimenti e portare in tavola piatti cotti alla perfezione. Negli anni diventano un fedele alleato dello Chef. Possono essere utilizzati con diverse pietanze: carne, pesce, brodo, verdure, anche per lavori con zucchero o lievitati.

Il poter controllare la temperatura degli ambienti, può influenzare la cottura e la preparazione dei piatti stessi, per tale esigenza di ricerca della perfezione gli stessi, sono diventati strumenti sempre più all’avanguardia. Alcuni tra Chef e non li usano maggiormente, altri fanno affidamento alla sola esperienza aneddotica, resta però il fatto che si tratta – al netto delle opinioni – di un utile alleato per chi sta ai fornelli.

Questi prodotti possono servire ad uno Chef per non sbagliare un determinato piatto: pensiamo allo scenario in cui il margine di errore deve essere nullo e la pietanza deve arrivare sul tavolo cotta al punto giusto, questo strumento può aiutare certamente ad ottimizzare l’intero processo di cottura. Per alcune pietanza basta qualche minuto in più o in meno, ed il gioco è fatto, si è rovinata una cottura. Al neofica o amatoriale, può essere di aiuto semplicemente per imparare. Il fatto stesso di essere guidato nel processo di cottura ci permette di acquisire i tempi giusti nella nostra mente, e saper gestire le future cotture senza combinare dei distratri ai fornelli.

MEATER ha eseguito un passo ulteriore in avanti, segnando la storia di questa categoria di prodotti con uno strumento che porta con sé diversi vantaggi: possiede un App dedicata che guida alla cottura, compresa di ricettario, è wireless, il sistema vi comunica le fasi della cottura con delle notifiche. Specie questo ultimo elemento, può essere di grande aiuto allo Chef, non solo per raggingere la perfezione di un importante pietanza, ma anche per limitare il classico “errore umano”, può capitare anche al migliore di avere una distrazione per la grande mole di lavoro a cui sono sottoposti gli stessi, e molte volte i timer possono non bastare, ricevere una notifica sullo smartphone può essere sicuramente di aiuto.

Facile da utilizzare. Adatto a tutti

Iniziamo dall’Umboxing, che si presenta con una cura del dettaglio di altissimo livello, sin da subito ci restituisce la sensazione che abbiamo a che fare con un prodotto top di gamma. Dopo una prima “proteggi-scatola” molto resistente, dove troviamo un biglietto da visita e le info relative al brand, troviamo la scatola principale che contiene il prodotto. Sul retro della stessa le informazioni sull’utilizzo e il download all’App dedicata. All’interno abbiamo il foglietto di istruzioni. Ed infine, finalmente MEATER Plus.

Ciò che ho apprezzato sin da subito, è l’estremo senso “family friendly” del prodotto. Dalle info, alla guida all’uso, all’App, tutto è studiato per essere semplice e familiare, così semplice da guidare anche il meno esperto di tecnologia all’utilizzo. Un esempio di come, tutti i brand, in ogni campo, dovrebbero sviluppare il proprio prodotto o sistema operativo.

Presente poi il punto forte di MEATER, il “Sistema di cottura guidato”, che ti guida attraverso ogni fase del processo di cottura per garantire risultati perfetti e consistenti.

Analisi tecnica | Recensione MEATER Plus

Piccola digressione a parte, continuiamo la recensione di MEATER Plus parlando proprio di lui. Il suo Case ed anche base di ricarica/ ricevitore, è realizzato in legno, di buona qualità, pesa in totale 110g, per un prodotto alla fin fine molto piccolo, 157mm L x 37mm H x 28mm. Sul retro abbiamo un cassetto estraibile, è magnetico, grazie a due piccole calamite incassate. Troviamo l’alloggio per la batteria di tipo AAA. Già presente una volta acquistato, difatti basterà rimuovere solo la linguetta. Sul retro, abbiamo riportate le informazioni relative alla lettura e stato di carica.

L’intera basetta è anch’essa magnetica difatti serve per essere fissata al vostro Barbecue o Frigo. È presente un LED di stato, e appena sotto un tasto per controllare lo stato della batteria alla sua pressione. Una luce fissa Verde ci dirà che lo stato di carica è ai massimi termini, contrariamente dalla luce fissa Rossa. Se non viene emessa nessuna luce probabilmente il dispositivo è spento o completamente scarico, e sarà necessaria una nuova batteria. Una volta estratta la sonda, la luce lampeggiante Verde ci indicherà che la stessa è collegata alla base e la stessa può caricare. Contrariamente alla luce Rossa che ci dirà che sarà impossibile collegare la sonda alla base.

La sonda invece è realizzata in acciaio inossidabile e ceramica, e resistente all’acqua ed è facile da pulire, può anche essere lavata in lavastoviglie, supporta una temperatura ambiente massima pari a: 275°C, ed una temperatura interna massima di 100°C. Può in totale coprire ben 24 ore di cottura continua con la piena carica. Anche perché una volta utilizzata verrà riposta nella sua basetta, dove si ricaricherà. Supporta una connessione wireless Bluetooth LE 4.0. Misura 130mm di lunghezza e 6mm di diametro. 100 le volte che con una batteria AAA si può fare un ciclo completo da 0 al 100%.

Questo modello base ha una portata di 50m. Possiede 2 sensori, una per misurare la temperatura interna ed una per quella esterna.

Funzionamento e collegamento con lo smartphone

La sonda totalmente wireless comunicherà difatti costantemente con l’app di MEATER perché è grazie ad un algoritmo brevettato, che la sonda potrà stimare i tempi di cottura. Questo vi permetterà di utilizzare il “Sistema di cottura guidato”, che ti guiderà attraverso ogni fase del processo di cottura per garantire risultati perfetti e consistenti.

C’è poco da spiegare sul funzionamento, è tutto guidato dall’App, ed è tutto decisamente facile ed intuitivo. Una volta avvenuto il collegamento ed installato eventuali aggiornamenti del Firmware, è già disponibile all’uso. Per installare l’App servirà la creazione di un account, con il quale sfrutteremo l’archivio del MEATER Cloud per estendere il wireless range.

Basta estrarre la sonda, sull’App vedremo la stessa collegata, e da lì possiamo iniziare a sbizzarrirci. Dall’App si possono ovviamente monitorare i parametri come batteria e stato di carica. Durante la fase di cottura sarebbe opportuno tenere la basetta non oltre un metro di distanza dalla sonda. È presente una Tacca di sicurezza sulla sonda che vi indicherà fin dove inserire la stessa.

Una volta scelto il vostro piatto, tra una vastità di alimenti, per altro, se non fosse presente la vostra pietanza basta cercarla, si parte direttamente con gli step successivi. Simpatica nota, è presente l’icona di un Dinosauro per pietanze “particolari”, come ad esempio carne di Renna, Struzzo, o Canguro. Una volta scelta la pietanza, tutto verrà guidato dall’App. Si procede con una guida su come e dove inserire la sonda e con che inclinazione, se non fosse chiara la rappresentazione in 3D saranno disponibili diversi video realizzato dal team di MEATER, anche sulle fasi di cottura. SI procederà poi con le impostazioni di temperatura ed allerta. Ecco di seguito un esempio pratico. Dove MEATER Plus ci ha guidati per realizzare una perfetta cottura media di un bel taglio di Controfiletto di Manzo.

Conclusioni e Prezzo

Giunti alle conclusioni di questa recensione di MEATER Plus, possiamo dire che ci troviamo davanti ad un prodotto decisamente interessante, utile per chi vuole sfruttare al meglio la tecnologia, come fedele alleato in cucina. Ci sentiamo di consigliarvelo per eseguire quell’upgrade che stavate cercando ai fornelli.

La sua struttura in legno la rende ideale per sposarsi con la maggior parte delle cucine, quasi come un pezzo di arredamento e design. È disponibile in 3 varianti di colorazione. Il prezzo per questo modello è di circa 130 Euro. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.