Uncharted Collection in offerta su Amazon: vivi l’avventura di Drake!

Ci sono tantissimi titoli là fuori che ci sentiamo di consigliarti, tanti videogiochi che hanno fatto la storia e che sono entrati nel cuore di tantissimi appassionati. Una di quelle grandi storie da raccontare è quella della saga di Uncharted, saga creata dalla Naughty Dog, la stessa casa di sviluppo di The Last Of Us. Questa edizione è in versione rimasterizzata per PS4, ma il gioco è compatibile anche per PS5. In questa grande saga, conclusasi con Uncharted 4 ma che forse avrà un reboot. Il protagonista della storia è Nathan Drake, un giovane archeologo esploratore in stile Indiana Jones, interpretato dal grande Nolan North, che ha prestato la voce e fatto il motion capture per tutte le sequenze d’azione.

Uncharted Collection: l’offerta Amazon ti trasporta al fianco del leggendario Nathan Drake

La Uncharted Nathan Drake Collection include Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted: Il covo dei Ladri e infine Uncharted 3: L’inganno di Drake. Questa collezione include quindi i primi tre e iconici capitoli della saga action adventure con protagonista Nathan Drake. Questa collezione è stata rimasterizzata per PS4, con una grafica migliorata e la possibilità di attivare la modalità foto, per scattare degli screenshot mozzafiato.

Affronta temibili mercenari e creature leggendarie alla ricerca di tesori perduti come il mitico El Dorado, la città perduta di Shambala e una città perduta in mezzo al deserto del Rub’ al-Khali. Grandi tesori, avversari temibili e alleati leali e molto affidabili (o forse no?) ti aspettano in questa leggendaria e mitica avventura che ha dato vita alla leggenda del grande e imbattibile Nathan Drake!

