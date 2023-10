Festa delle offerte Prime: crolla il prezzo di Samsung Galaxy S23 in offerta su Amazon

In occasione della Festa delle offerte Prime anche il Samsung Galaxy S23 ha ricevuto un importante taglio di prezzo su Amazon: scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta in questo articolo dedicato

Samsung Galaxy S23 è decisamente il prodotto di punta dell’azienda, uno smartphone Android con specifiche tecniche e caratteristiche all’avanguardia che ci permettono di definirlo, al netto di un prezzo decisamente alto, una scelta eccellente per ogni tipo di utente e sicuramente uno dei dispositivi mobile migliori mai realizzati. Con il suo grande display da 6.1 pollici e la sua risoluzione da 2340×1080 (una delle più elevate, se non la più elevata, in circolazione), lo smartphone permette una connettività 5G, ha in dotazione una fotocamera da 50+10+12 megapixel che permette di registrare anche video in 8K e scattare foto con una risoluzione di 8165×6124 pixel.

Samsung Galaxy S23 è in offerta su Amazon per la Festa delle offerte Prime: vediamo lo sconto!

Se volete saperne di più sulla serie degli S23, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Vi basti sapere che, se deciderete di acquistarlo, vi troverete di fronte ad un prodotto dalla qualità indiscutibile, il top di gamma della produzione Samsung in soli 168 grammi di peso. Se a farvi paura è il prezzo, ci pensa Amazon con lo sconto che vedete qua sotto, cliccateci sopra per raggiungere direttamente lo store!

In occasione della Festa delle offerte Prime, in corso proprio in queste ore, Amazon ha scontato il prezzo del Samsung Galaxy S23 del 29%. Un’ottima occasione per tutti coloro che volevano acquistarlo, ma erano spaventati dal prezzo a quattro cifre. Che rimane a quattro cifre, è vero, ma fa pur sempre meno paura.

Fateci sapere se approfitterete dell’offerta sul Samsung Galaxy S23 che Amazon ha messo in campo per la Festa delle offerte Prime! E continuate a seguirci qui, sulle pagine di tuttotek.it, per tutte le offerte sul mondo della tecnologia. A 360°!