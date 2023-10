Festa delle offerte Prime: cala a picco il prezzo di Xiaomi 13 in offerta su Amazon

In occasione della Festa delle offerte Prime anche il Xiaomi 13 ha ricevuto un importante taglio di prezzo su Amazon: scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta in questo articolo dedicato

Mentre nel mese di giugno abbiamo dato il benvenuto alla serie Ultra, Xiaomi 13 si conferma un ottimo smartphone per tutti gli utilizzi. Con un sistema operativo basato su Android, si basa su specifiche tecniche e caratteristiche all’avanguardia che lo rendono un’ottima scelta per tutti coloro che cercano un top di gamma e non vogliono rivolgersi ad altre aziende concorrenti. Con un display da 6.36 pollici e una risoluzione da 2400×1800, lo Xiaomi 13 offre supporto al 5G attraverso il modulo specifico e una fotocamera da 50+10+12 Mp che scatta foto con una risoluzione da 8165×6124 pixel e video fino all’8K UHD a 24fps.

Xiaomi 13 è in offerta su Amazon per la Festa delle offerte Prime: vediamo lo sconto!

Se volete saperne di più sullo Xiaomi 13, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Vi basti sapere che, se deciderete di acquistarlo, vi troverete di fronte ad un prodotto dalla qualità indiscutibile, il top di gamma della produzione Xiaomi in soli 189 grammi di peso. Se a farvi paura è il prezzo, ci pensa Amazon con lo sconto che vedete qua sotto, cliccateci sopra per raggiungere direttamente lo store!

Xiaomi 13 - Smartphone 12+256GB, FHD+ 120Hz AMOLED 6.36", Snapdragon 8 gen 2, Leica main camera, 67W turbo charging, 4500mAh, Black (IT + 2 anni garanzia) Dotato di una tripla fotocamera co-ingegnerizzata Leica, lo Xiaomi 13 offre un sistema di imaging realizzato per riprese professionali in tutti gli scenari e copre una gamma di zoom ottico da 0,6x a 3,2x. La fotocamera principale da 50MP offre una qualità d'immagine fenomenale e di livello professionale. L'obiettivo ultra-grandangolare ha un campo visivo di 120°, in grado di catturare splendidi paesaggi e immagini.

In occasione della Festa delle offerte Prime, in corso proprio in queste ore, Amazon ha scontato il prezzo dello Xiaomi 13 del 27%, portandolo da un prezzo base di 1199, 90€ al finale di 869,99€. Un’offerta decisamente allettante e che cambia decisamente le carte in tavola in termini di prezzo, dateci un’occhiata!

Fateci sapere se approfitterete dell’offerta sullo Xiaomi 13 che Amazon ha messo in campo per la Festa delle offerte Prime! E continuate a seguirci qui, sulle pagine di tuttotek.it, per tutte le novità e le offerte sul mondo della tecnologia. A 360°!