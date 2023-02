Samsung Galaxy S23 Serie ufficiale: caratteristiche e prezzi

Presentati ufficialmente i nuovi top di gamma Samsung, la serie Galaxy S23 è arrivata e con essa una valanga di novità, scopriamoli insieme

Samsung ha finalmente ufficializzato i suoi nuovi dispositivi di punta, stiamo chiaramente parlando della serie Samsung Galaxy S23. Con caratteristiche innovative e un design sempre più esclusivo e minimale, questa serie Galaxy S23 dimostra di avere tutte le carte in regola per diventare il nuovo punto di riferimento nella fascia high-end.

Samsung Galaxy S23: caratteristiche e novità

Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, i nuovi smartphone di punta dotati della straordinaria fotocamera di Samsung Galaxy, consente agli utenti di esplorare la propria creatività in tutta libertà, realizzando video di livello cinematografico grazie alla funzione Nightography perfezionata. Inoltre, “Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” offre una straordinaria esperienza di gaming, potente e dinamica.

Galaxy S23 Ultra è poi dotato di un nuovo sensore 200MP Adaptive Pixel in grado di riprendere momenti unici con incredibile precisione. Inoltre, gli utenti possono ora sperimentare l’arte fotografica con esposizioni multiple o catturare una visione nitida della Via Lattea con le impostazioni Astrofoto all’interno dell’app Samsung Camera o con l’app Expert RAW. Dotato di S Pen e delle funzionalità avanzate di Nightography, Galaxy S23 Ultra è il non plus ultra della serie Galaxy S.

Samsung Galaxy S23/Plus/Ultra: scheda tecnica completa

Display : Dynamic AMOLED 2x 6,1″ FHD+, refresh rate Super Smooth 48-120Hz, campionamento tocco 240Hz, modalità gaming, Vision booster, Enhanced Comfort (S23) – Dynamic AMOLED 2x 6,6″ FHD+, refresh rate Super Smooth 48-120Hz, campionamento tocco 240Hz, modalità gaming, Vision booster, Enhanced Comfort (S23 Plus) – Dynamic AMOLED 2x 6,8″ QHD+ Edge, refresh rate Super Smooth 1-120Hz, campionamento tocco 240Hz, modalità gaming, Vision booster a 4 livelli, Enhanced Comfort per regolare colori e livelli di contrasto (S23 Ultra)

: Dynamic AMOLED 2x 6,1″ FHD+, refresh rate Super Smooth 48-120Hz, campionamento tocco 240Hz, modalità gaming, Vision booster, Enhanced Comfort – Dynamic AMOLED 2x 6,6″ FHD+, refresh rate Super Smooth 48-120Hz, campionamento tocco 240Hz, modalità gaming, Vision booster, Enhanced Comfort – Dynamic AMOLED 2x 6,8″ QHD+ Edge, refresh rate Super Smooth 1-120Hz, campionamento tocco 240Hz, modalità gaming, Vision booster a 4 livelli, Enhanced Comfort per regolare colori e livelli di contrasto SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM : 8/12GB tipo LPDDR5X

: 8/12GB tipo LPDDR5X ROM : 128/256/512/1TB tipo UFS 4.0

: 128/256/512/1TB tipo UFS 4.0 Fotocamere posteriori S23 e S23+ : 50MP principale, f/1,8, FOV 85° – 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120° – 10MP tele 3x, zoom ottico, f/2,4, FOV 36°

: 50MP principale, f/1,8, FOV 85° – 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120° – 10MP tele 3x, zoom ottico, f/2,4, FOV 36° Fotocamera anteriore S23 e S23+ : 12MP, f/2,2, FOV 80°

: 12MP, f/2,2, FOV 80° Fotocamere posteriori S23 Ultra : 200MP principale Adaptive Pixel con pixel binning, f/1,7, FOV 85° – 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120° – 10MP tele 3x, zoom ottico, f/2,4, FOV 36° – 10MP tele 10x, zoom ottico, f/4,9, FOV 11°

: 200MP principale Adaptive Pixel con pixel binning, f/1,7, FOV 85° – 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120° – 10MP tele 3x, zoom ottico, f/2,4, FOV 36° – 10MP tele 10x, zoom ottico, f/4,9, FOV 11° Fotocamera anteriore S23 Ultra : 12MP, f/2,2, FOV 80°

: 12MP, f/2,2, FOV 80° Connettività : 5G LTE, Wi-Fi Dual-band 6E, Bluetooth 5.3, USB-C 3.2, S-Pen (S23 Ultra)

: 5G LTE, Wi-Fi Dual-band 6E, Bluetooth 5.3, USB-C 3.2, S-Pen (S23 Ultra) Batteria : 3.900 mAh e 25W (S23) – 4.700 e 45W (S23 Plus) – 5.000 e 45W (S23 Ultra)

: 3.900 mAh e 25W (S23) – 4.700 e 45W (S23 Plus) – 5.000 e 45W (S23 Ultra) Software : One UI 5.1 basata su Android 13

: One UI 5.1 basata su Android 13 Dimensioni: 146,3×70,9×7,6mm (S23) – 157,8×76,2×7,6mm (S23 Plus) – 163,4×78,1×8,9mm (S23 Ultra)

Disponibilità e prezzi

La nuova serie di smartphone by Samsung è ora disponibile all’acquisto con i seguenti prezzi di listino per il mercato italiano.

Galaxy S23:

8GB/128GB a 979€

8GB/256GB a 1.039€

8GB/128GB a 979€ 8GB/256GB a 1.039€ Galaxy S23 Plus:

8GB/256GB a 1.229€

8GB/512GB a 1.349€

8GB/256GB a 1.229€ 8GB/512GB a 1.349€ Galaxy S23 Ultra:

8GB/256GB a 1.479€

12GB/512GB a 1.659€

12GB/1TB a 1.899€

Avete intenzione di acquistare i nuovi Samsung Galaxy S23?