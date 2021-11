In questo articolo vedremo una carrellata dei migliori prodotti Xiaomi in offerta per il Black Friday su Amazon. Ecco tutti i prodotti sotto i 300 euro

Xiaomi non ha di certo bisogno di presentazioni, si è fatta largo tra il pubblico di appassionati ma soprattutto dei diretti competitor, facendo della qualità prezzo il suo punto di forza, e bandiera da sventolare. Ogni anno il brand Xiaomi si impegna a creare diverse offerte per fare breccia nel cuore gli appassionati, ed anche quest’anno non si è smentita.

Vi abbiamo portato un articolo in cui vi parlavamo delle migliori offerte al di sotto dei 100 Euro, ed ora vi elencheremo invece le migliori offerte Amazon disponibili, per questo Black Friday 2021, che Xiaomi ha previsto con un tetto massimo di 300 Euro. I prodotti spaziano da prodotti per la casa fino alla fruizione multimediale. Ecco tutte le offerte.

Black Friday Xiaomi: i migliori prodotti sotto i 300 euro

Xiaomi Mi Air Purifier Pro H

Purificatore d’Aria avanzato con Filtro HEPA, dotato di un area di copertura pari a 200m²/h e controllo tramite Google Assistant, Alexa e Mi Home. Perfetto per eliminare efficacemente gli allergeni nell’aria. Filtra efficacemente PM 2.5, spore di muffe e polline. Nuovo flusso d’aria potente per una purificazione più rapida dell’aria della casa. Dotato Inoltre di un sistema dinamico che porta la purificazione a un livello completamente nuovo. Mi Air Purifier Pro H utilizza un materiale filtrante ad alta efficienza per rimuovere efficacemente le sostanze nocive dall’aria, ad esempio fumi della cucina, gli odori della cucina o del bagno, il fumo passivo e gli odori degli animali domestici che possono tutti rimanere nell’aria degli ambienti interni e risultare difficili da rimuovere

Oltre alle modalità Notte, Auto e Manuale, Mi Air Purifier Pro H dispone di tre modalità di velocità preimpostate con controllo one-touch, per un utilizzo semplice e intuitivo. Con l’app Xiaomi Home si può utilizzare lo smartphone per tenere traccia della qualità dell’aria di casa, controllare a distanza il purificatore, impostare gli orari di accensione e spegnimento e collegare altri prodotti Mi Smart.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Un Robot Aspirapolvere al vertice dell’offerta Xiaomi, per chi cerca il meglio, ora in offerta. Questo prodotto funziona con tre modalità diverse di lavaggio e aspirazione. Possiede la modalità di aspirazione e lavaggio, che ti permette di risparmiare tempo grazie al serbatoio a doppio utilizzo, sia per l’acqua che per raccogliere la polvere; la modalità di sola aspirazione a lunga durata per perimetri ampi e modalità di solo lavaggio grazie al serbatoio d’acqua della capacità di circa 550 ml.

È dotato di 12 sensori, e controllo smart del serbatoio. Grazie alla navigazione laser crea in tempo reale una mappa completa della stanza in cui si trova. Si tratta di un laser LDS di ultima generazione. I sensori ad alta precisione permettono di valutare l’ambiente per una navigazione più precisa evitando anche gli ostacoli. Ha una potenza nominale di 33W ed una batteria da 3200 mAh, mentre per quanto riguarda il peso abbiamo circa 3.6 Kg. Con una durata della batteria di circa 110 minuti.

Xiaomi Mi Watch

Display AMOLED HD da 1.39” Corning Glass 3. GPS integrato, 117 modalità fitness, Design leggero da solo 32gr, e Monitoraggio della salute professionale: battito cardiaco, sonno, livello ossigenazione nel sangue e molto altro. Questa l’offerta di Xiaomi per uno Smart Watch completo e potente. È inoltre personalizzabile con oltre 100 quadranti.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10

Una delle offerte di punta del brand per i prodotti dedicati alla casa. Una scopa elettrica senza fili, con aspirazione fino a 150 AW, dotata di schermo con Informazioni in tempo reale e adattamento automatico alla tipologia di pavimento.

Dichiarati fino a 65 min di autonomia per questo modello. Il nuovo sistema operativo visivo utilizza un display a colori TFT che consente di visualizzare facilmente informazioni quali la modalità corrente, lo stato della batteria. Il nuovo motore ad alta velocità da 125.000 giri al minuto offre una potenza di aspirazione elevata, offrendo, al contempo, prestazioni eccellenti. Il design della batteria rimovibile consente di sostituirla con un solo tocco. La batteria ad alta capacità da 5000 mAh garantisce come detto 65 minuti di durata, e, il design a 12 cicloni va oltre gli standard del settore ed è in grado di separare minuscole particelle dell’aria. Il risultato è un enorme miglioramento nell’efficienza della rimozione delle particelle di polvere dall’aria. Abbiamo un filtraggio del 99,97%, quanto quello di un purificatore.

Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″

Concludiamo questa carrellata con un monitor, stiamo parlando del Mi Desktop. 1080P FHD e 100% sRGB, con un ampio angolo di visione da 178°, comodo utilizzo da qualsiasi posizione seduta e dotato di protezione degli occhi dalle luci blu. Contrasto di : 1000:1 (TYP) e luminosità pari a: 300cd-m² (TYP), si tratta di un pannello di tipo IPS, adatto alla produttività.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo delle Offerte sia hardware che di elettronica, continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.