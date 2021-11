Halo Infinite: smentita la notizia sulla mancanza di armature sbloccabili con la campagna?

Da quando la modalità multiplayer online di Halo Infinite è uscita, ogni sorta di polemica ha accompagnato il titolo: una in particolare, alquanto peculiare rispetto ad altre, è quella secondo cui la campagna del gioco non sbloccherebbe armature indossabili come cosmetici per il multiplayer. Vediamo di approfondire la questione di seguito!

Sono varie le questioni su cui la community di appassionati si sta battendo dall’uscita della modalità multiplayer online di Halo Infinite. Il gioco infatti, oltre ad aver appassionato un gran numero di giocatori (è stato sicuramente d’aiuto l’idea di renderlo free-to-play), ha anche suscitato reazioni non proprio entusiaste da parte di una porzione del pubblico.

In particolare, pare siano criticati principalmente aspetti legati alla mancanza di premi nel Battle Pass, cosa che non invoglierebbe i giocatori a continuare a giocare. Alcuni di essi infatti speravano che la campagna di Halo Infinite, in uscita a breve, permettesse di sbloccare armature utilizzabili nel multiplayer, cosa però smentita da alcuni data miner. Vediamo di seguito di approfondire la vicenda, e perché la notizia pare essere falsa.

Halo Infinite: la notizia secondo cui la campagna non sblocca armature per il multiplayer è falsa?

La notizia originale, arrivata dal subreddit di Halo Infinite, affermava che dei data miner avevano trovato la lista di item sbloccabili tramite la campagna, e che tra essi non erano presenti armature. Dopo varie discussioni, Gene Park del Washington Post ha dichiarato che questo leak era falso. A supportarlo è arrivato anche Paul Tassi di Forbes, che ha dichiarato che anche solo con grazie all’anteprima (attualmente sotto embargo) possono smentire tranquillamente la cosa.

lol just found it — Paul Tassi (@PaulTassi) November 22, 2021

La software house 343 Industries non ha ancora commentato la vicenda, quindi non disponiamo in questo momento di dichiarazioni ufficiali. C’è da dire che il team di sviluppo ultimamente è stato molto impegnato a introdurre modi per aumentare il content di reward, senza contare il lavoro che è stato svolto finora con la campagna singleplayer, entrata solo di recente in fase gold.

