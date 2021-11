Xiaomi: i migliori prodotti sotto i 100 euro su Amazon

In questo articolo vedremo una carrellata dei migliori prodotti Xiaomi che si possono comprare a meno di 100 euro. Vi stupirete di quante cose si possano comprare!

Xiaomi è molto cononosciuto al grande pubblico per via dei suoi smartphone della serie Mi e Redmi – che adesso non si chiamano più Mi tra l’altro. In realtà l’azienda è un colosso che opera su larga scala nel mondo dell’elettronica: si spazia da TV a smartwatch passando per i prodotti per la casa. E tanti di questi si possono comprare anche con meno di 100 euro! In questa guida vedremo tutti i migliori prodotti che saranno funzionali anche come regali di Natale grazie al costo ridotto ed elevato valore aggiunto. Molti di questi sono anche in sconto per via del Black Friday su Amazon, quindi che stiamo aspettando?

Migliori prodotti Xiaomi sotto i 100 euro – Offerte Black Friday

Xiaomi Mi Watch Lite Sport Smartwatch

Uno smartwatch è utile non solo per vedre l’ora, ma anche per tenere sott’occhio tutte le notifiche e soprattutto la nostra salute grazie ai sensori biometrici. Pensato soprattutto per gli sportivi, questo smartwatch è un ottimo regalo!

(in offerta su amazon.it) Xiaomi Mi Watch Lite Sport Smartwatch - Schermo LCD TFT da 1,4 '', GPS, Controllo della Frequenza Cardiaca, 11 Modelli di Allenamento, 5ATM, Nero Mi Watch Lite: il touch screen a colori TFT da 1,4 pollici supporta la regolazione automatica della luminosità, alta risoluzione di 323 DPI e tutte le immagini e i testi possono essere visualizzati in modo più chiaro.

Xiaomi Redmi Smart Band Pro

Uno smartwatch in formato ridotto, resistente all’acqua per poter essere utilizzato anche in piscina e anche in mare aperto perché resiste fino a 5 atmosfere, cioè crica 50 metri di profondità!

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Un paio di cuffiette economiche e basilari che però hanno tutto quello che serve: controlli touch intuitivi, connessione Bluetooth 5.0 e una custodia di ricarica che garantisce fino a 12 ore di autonomia dopo la ricarica.

XIAOMI Redmi Buds 3 Pro

Invece qui abbiamo un paio di cuffiette all’avanguardia. Abbiamo Bluetooth 5.2 e custodia con ricarica wireless per una duratas fino a 28 ore. Le cuffie poi son dotata di cancellazione del rumore ANC e anche della possibilità di connettere due dispositivi assieme, una bella comodità se lavorate al PC e con il telefono insieme!

Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200

Avere un connessione stabile in tutta la casa non è sempre semplice. Le nuove tecnologie tra l’altro hanno coperture un po’ più limitate a fronte di velocità superiori. Quindi un Wi-Fi extender può essere utile anche in case di medie dimensioni per rimanere sempre connessi!

(in offerta su amazon.it) Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200, Ripetitore WiFi, Connessione Stabile, WiFi Dual Band, Ingresso Ethernet, Indicatore di Segnale Intelligente, Nero, Versione Italiana Dual Band WiFi: Mi WiFi Range Extender AC1200 funziona su entrambi 2.4 GHz e 5 GHz ad una velocità combinata fino a 1200 Mbps, che elimina le zone non coperte dalla rete WiFi

Migliori prodotti Xiaomi sotto i 100 euro – altre offerte

Xiaomi Mi Smart Air Fryer

Abbiamo parlato di sportivi? Per loro la dieta è fondamentale! Ma anche per tutti gli altri una stile di vita più sano e con pochi grassi può essere un toccasana per la salute. Una friggittrice ad aria è un ottimo compromesso per avere cibi cotti a puntino e croccanti, senza grassi in eccesso! Questo modello è anche smart con un ampio spazio di cottura.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L Friggitrice ad Aria Intelligente, Controllo Tramite App, Display OLED, Temperatura di Cottura tra 40°/200° C, Doppio Spazio di Cottura, Versione Italiana Meno olio e senza fumo; goditi un delizioso cibo a basso contenuto di grassi; la circolazione ad alta velocità della corrente di calore assicura che il cibo venga riscaldato in modo uniforme, creando uno strato esterno croccante e mantenendo morbido l'interno

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Lite

Il filo dell’aspirapolvere è la cosa più fastiodiosa del mondo. L’aspirapolvere senza fili è una manna dal cielo grazie alla batteria e alla tecnologia dei motori che permette oggi di avere potenza ed autonomia insieme, oggi abbiaomo tra le mani un regalo perfetto per le pulizie domestiche!

