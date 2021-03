The Mandalorian: ecco dove acquistare l’action figure Black Series (Beskar)

L‘action figure di Din Djarin (The Mandalorian) nell’armatura in Beskar, della collezione Star Wars Black Series, è nuovamente disponibile. Vediamo dove acquistarla

Dopo l’ultima stagione di The Mandalorian, la serie che segue le avventure del cacciatore di taglie Din Djarin e del piccolo Grogu (The Child o per molti Baby Yoda) ha continuato a riscontrare un successo clamoroso. Di gadget riguardanti i due protagonisti ce ne sono a bizzeffe e, benché ne continuino ad uscire di tutti i colori, è difficile trovare delle action figure di qualità ad un prezzo conveniente.

È qui che viene in soccorso la collezione Hasbro dedicata al mondo di Star Wars. Questa collezione è famosa per proporre action figure provenienti dall’universo nelle quali sono ambientate le Guerre Stellari, con una buona qualità nei dettagli ed un costo più che accessibile. L’action figure Black Series di The Mandalorian nella sua armatura in Beskar, però, risultava ormai da tempo esaurita sia qui in Italia che nel resto del mondo. Risultava, perché proprio nelle ultime ore è apparsa come un fulmine a ciel sereno. Vediamo quindi dove acquistarla!

The Mandalorian: l’action figure Black Series (Beskar) è disponibile!

La figure di The Mandalorian (Beskar Armor) appartenente alla collezione Black Series è alta circa 15cm. Dotata di numerosi punti di articolazione, accessori aggiuntivi (fucile, pistola e jetpack) e la sua armatura di colorazione argentata come il puro Beskar, questo è di sicuro uno dei migliori prodotti Hasbro a tema Star Wars.

Fino ad ora questa action figure era acquistabile solo da alcuni bagarini a prezzi folli, tuttavia è finalmente disponibile su Amazon ad un prezzo di € 24,99. Per acquistarla, potete cliccare sul box qui sopra! Purtroppo non è presente una data di consegna stimata, ma procedendo all’acquisto vi verrà spedita una volta disponibile.

Vi consigliamo anche di dare un'occhiata alla figure del piccolo Grogu o di Moff Gideon, in modo da poter creare fantastiche pose, proprio come nella serie TV!