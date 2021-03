One True Pairing: i migliori momenti di Lydia e Stiles in Teen Wolf

Nuovo appuntamento con One True Pairing, la rubrica dedicata alle coppie più belle delle serie TV: stavolta parliamo di Stiles e Lydia, protagonisti di Teen Wolf

Anche se sono passati anni dalla conclusione di Teen Wolf (era il 2017 quando è andato in onda l’ultimo episodio), siamo ben lontani dall’aver superato Stiles e Lydia, la cui relazione, costruita pezzo dopo pezzo nel corso di sei stagioni ed esplosa solo nelle ultime puntate, è stata l’esempio perfetto di slow burn in una serie TV.

Ricordiamo insieme con la nostra Top Ten i momenti più belli che li hanno visti protagonisti nel nuovo appuntamento con la rubrica One True Pairing.

I migliori momenti di Stiles e Lydia in Teen Wolf

1. “Ricorda che ti amo”

A Beacon Hills arrivano la Caccia Selvaggia e i Ghost Riders, esseri dotati di poteri sovrannaturali che rapiscono le anime delle persone e le cancellano dall’esistenza facendole dimenticare da tutti. Prima di essere preso anche lui, Stiles confessa a Lydia di essere innamorato di lei sussurrandole “Ricorda che ti amo”.

2. Stiles salva Lydia…

Lydia è stata rinchiusa a Eichen House da sua madre, e il dottor Valack, deciso a far amplificare i suoi poteri da Banshee, la tortura trapanandole il cranio. I protagonisti si adoperano per salvare la loro amica, e toccherà proprio a Stiles portarla via dal pericolo. Quando sembra che stia per accadere il peggio, Stiles implora la ragazza di tornare da lui. Al suo risveglio, Lydia riesce a dire a sua madre “Stiles mi ha salvata”.

3. … E Lydia salva Stiles

Nel sesto episodio della sesta stagione, i ragazzi devono vedersela con delle presenze che infestano il motel Glen Capri. Quando Scott viene posseduto e, ricoperto di benzina minaccia di darsi fuoco, Stiles gli si avvicina tentando di riportarlo in sé. Il ragazzo riesce nell’impresa, ma il fuoco si propaga e sarà solo grazie al provvidenziale intervento di Lydia che Stiles avrà salva la vita.

4. Lydia è bellissima anche quando piange

Lydia è in lacrime a causa delle continue visioni su Peter che la stanno facendo perdere la testa. Quando Stiles le si avvicina, lei prova a scacciarlo via perché non vuole che nessuno la veda piangere. Il ragazzo, allora, le sussurra di trovarla bellissima anche quando piange.

5. Il legame emotivo

Per tentare di sconfiggere Deucalion e il branco degli Alfa, Deaton propone a Stiles, Scott e Alison un rituale nel quale fermerà il loro cuore per qualche minuto per avviare una connessione che li porti a trovare l’ubicazione esatta del luogo in cui i loro genitori, rapiti dai nemici, sono nascosti.

Per farlo, però, i tre hanno bisogno di un’ancora che li tenga legati alla vita, qualcuno con cui abbiano una connessione emotiva. Per Allison si tratta di Isaac, per Scott dello stesso Deaton mentre per Stiles, chiaramente, di Lydia.

6. Il bacio

Stiles è in preda a un attacco di panico, e Lydia si trova lì accanto a lui. Per calmarlo, lo bacia appassionatamente. Nonostante le circostanze siano tutt’altro che romantiche e i due non siano ancora una coppia, quello in questione è il loro primo bacio.

7. Lydia cerca di ricordare Stiles

Dopo che Stiles è stato cancellato dai Ghost Riders, Lydia sente un vuoto che non riesce a colmare. Sa che ‘è qualcosa che non riesce a ricordare, ma non sa di cosa si tratta. Vedere Lydia disperata è devastante, ma mostra come la connessione tra lei e Stiles vada anche oltre la memoria.

8. Il bacio dopo il ritorno

Stiles riesce a sfuggire alla Caccia Selvaggia e ritorna finalmente da Lydia. La ragazza gli ricorda di non aver mai risposto al “Ti amo” di lui, ma che non ce n’era bisogno perché entrambi lo sanno. Stiles la prende tra le braccia e la bacia.

9. Stiles conforta Lydia

Lydia rimane sconvolta dalla morte di Meredith, l’unica altra Banshee che abbia mai conosciuto. Quando lei e Stiles ritrovano il suo corpo senza vita, Stiles la stringe tra le braccia.

10. Il ballo

Durante la prima stagione, Stiles confessa a Lydia di essere innamorato di lei fin dai tempi delle elementari e la invita al ballo scolastico. Nonostante a quel punto della storia la ragazza non abbia alcun interesse romantico nei suoi confronti, accetta che Stiles sia il suo accompagnatore, rendendo la serata del ragazzo indimenticabile.

Conclusioni

Lei è la ragazza più popolare della scuola, lui il simpatico nerd che cerca in tutti i modi di conquistare il suo cuore. Nonostante l’incipit della loro relazione sia da clichè, il modo in cui i due crescono e maturano insieme, diventando prima amici e poi, pian piano, innamorati rende la loro relazione speciale.