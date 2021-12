Bandai Namco ha recentemente annunciato che .hack//G.U. last Recode, la collection contenente 4 capitoli rimasterizzati della storica serie di CyberConnect2, arriverà anche su Nintendo Switch

Se siete degli amanti dei JRPG allora conoscerete di sicuro Hack, la storica serie di titoli sviluppati da CyberConnect2. Questi giochi vantano una fanbase molto vasta sia in Giappone che nel resto del mondo, e molti di loro hanno sono anche stati rimasterizzati per le console più moderne. Come se non bastasse però Bandai Namco ha recentemente annunciato che .hack//G.U. last Recode, la collection contenente 4 capitoli rimasterizzati della storica serie di CyberConnect2, arriverà anche su Nintendo Switch!

Preparatevi a rivivere la serie di hack anche su Nintendo Switch

Bandai Namco Europe ha annunciato .hack//G.U. last Recode per Nintendo Switch. Il franchise di .hack//G.U. è nato da una collaborazione tra due giganti dell’animazione giapponese: Ito Kazunori (Mobile Police Patlabor) e Sadamoto Yoshiyuki (Neon Genesis Evangelion), e ha dato vita a un futuristico JRPG focalizzato su “Il Mondo”, un MMORPG virtuale ma con conseguenze nel mondo reale. Accedendo di nuovo alla serie di .hack//G.U., i giocatori vestiranno i panni di Haseo, che intende rintracciare il Player Killer Tri-Edge per vendicare la sua amica Shino, uccisa nel gioco, ma in coma nella vita reale.

La remaster di Last Recode, lanciata in precedenza su PS4, include tutti e tre i titoli originali, Rebirth, Reminisce, Redemption, oltre a una quarta e ultima storia, Reconnection, ora interamente rimasterizzati e rinnovati per Nintendo Switch per celebrare il 20° anniversario del franchise.

.hack//G.U. Last Recode sarà disponibile dall'11 marzo 2022 per Nintendo Switch.