In questa breve guida, vedremo quali sono le migliori action figure di Spider-Man in base alla fascia di prezzo!

Spider-Man: No Way Home ha fatto ravvivare la fiamma degli amanti dell’uomo ragno e rappresenta senza ombra di dubbio una delle migliori pellicole dedicate all’eroe, mai create. Nel caso vi steste chiedendo se ci fossero delle action figure che rappresentano l’amichevole Spider-Man di Tom Holland, la risposta è sì!

In questa breve guida vedremo le migliori action figure provenienti da Spider-Man: No Way Home in base alla fascia di prezzo.

Ecco le migliori Action Figure di Spider-Man: No Way Home

Sotto i 15€

E come non citare i nostri amatissimi Funko Pop! anche in questa guida? Bene, se il vostro budget fosse abbastanza limitato, il nostro consiglio è di puntare a uno degli iconici bubble-head prodotti da Funko. Il nostro Spidey è disponibile in versione “popizzata” sia con il costume classico, che con la “Integrated Suit“, ma anche con il costume nero! Per vedere nel dettaglio questi Funko Pop!, vi invitiamo a cliccare qui.

Sotto i 30€

Passiamo, ora, alla linea “Hasbro Marvel Legends“. Sotto i 30€, infatti, potremo trovare della action figure di Spider-Man in scala 6 pollici di tutto rispetto! La linea di Habsro, propone il nostro eroe in ben due versioni. Caratterizzato da numerosi snodi per essere posato a nostro piacimento, la figure è disponibile anche qui nel suo costume “Integrated” e in versione nera e oro. Per dare un’occhiata e queste figure Hasbro, potete cliccare qui!

Sopra i 300€

E se aveste un budget superiore ai 300€, non possiamo che consigliarvi l’action figure targata Hot Toys in scala 1/6, che gode di un’altezza di ben 30cm! Con il suo costume oro e nero, questo Spider-Man è fornito con numerosissimi accessori, tra i quali vari mani di ricambio, ragnatele innestabili, raggio trasportatore e addirittura la testa di Tom Holland scolpita in modo pazzesco. Nel caso voleste acquistarla o, più semplicemente, foste curiosi, ecco dove poterla trovare.

Queste erano le migliori Action Figure di Spider-Man: No Way Home in base alla fascia di prezzo

E voi acquisterete una di queste action figure di Spider-Man? Nel caso aveste già visto la pellicola, vi invitiamo a leggere la nostra recensione!

