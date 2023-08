Come aprire l’auto con il cellulare: le app da installare

Esistono delle app che ci permettono di aprire l’auto con il cellulare. Molto comodo no? Vediamo di che cosa si tratta

Negli ultimi anni le recenti innovazioni tecnologiche hanno aperto a nuove prospettive per semplificare la vita quotidiana. Un esempio? Chi vuole sapere come aprire l’auto con il cellulare oggi può utilizzare delle comode app, in massima sicurezza! Aprire l’auto con il cellulare è oggi possibile, e non serve certo essere degli esperti in tecnologia per riuscirci! Non si parla spesso di questa tecnologia, probabilmente perché non tutte le auto la possiedono. Ascoli Live, ad esempio, affronta più volte l’argomento delle innovazioni legate al mondo dei motori, ma non parla mai di queste app. In questo articolo, faremo una rapida panoramica delle soluzioni disponibili per aprire portiera auto con cellulare.

App per aprire auto con cellulare: i requisiti

Per verificare come aprire l’auto con il cellulare la prima cosa da fare è appurare di essere in possesso di un cellulare compatibile. Nello specifico, per aprire l’auto con il cellulare è essenziale avere un dispositivo in grado di eseguire il software dei produttori. Non si parla certo di cellulari ultimissima generazione, sarà sufficiente uno smartphone Android 6 o un iPhone con iOS10 o superiore per aprire l’auto con il cellulare senza problemi. Si tenga però anche conto del fatto che ogni marchio sviluppa la propria applicazione con requisiti specifici. Prima di elencare le app e capire come aprire l’auto con il cellulare, il consiglio è di capire con la propria concessionaria se il modello disponibile possa, effettivamente, supportare questo servizio.

Come aprire l’auto con il cellulare: le app Android e iPhone

Tutti i possessori di un iPhone che vogliono sapere come aprire l’auto con il cellulare, possono utilizzare Apple Chiavi Auto, un servizio gratuito che è integrato nell’app Wallet di iPhone ed è disponibile su iPhone XS, SE e i modelli successivi. Attenzione però, questa app può essere utilizzata senza problemi solamente se l’auto risulta associata all’account/ID del produttore. Con questa app si può aprire portiera auto con cellulare, e quindi senza chiave, e si può anche accendere e spegnere il motore da remoto. Quelli che hanno un cellulare Android, invece, possono orientarsi sull’app Android smart key, una app per aprire auto con cellulare lanciata nel 2021.

App ufficiali

Oltre alle app precedente elencate, utili per aprire l’auto con il cellulare, ci sono anche le app ufficiali che vengono rilasciate delle case produttrici delle vetture. Per capire come aprire l’auto con il cellulare, la cosa migliore è utilizzare We Connect, una app sviluppata da Volkswagen e che, dunque, può essere utilizzata solamente da chi ha una vettura della casa automobilistica tedesca. Questa app per aprire auto con cellulare è scaricabile in modo completamente gratuito su Android 7.0, iPhone con iOS 12 o successivi. Grazie a essa, chiunque potrà bloccare o sbloccare la propria vettura Volkswagen da remoto, far suonare il clacson da remoto e, persino, controllare l’autonomia residua solo con il cellulare. I possessori di auto Audi che vogliono sapere come aprire l’auto con il cellulare, invece, possono scaricare gratuitamente My Audi, una app pensata per il monitoraggio continuo della vettura. Grazie a essa, sarà possibile aprire e chiudere la portiera semplicemente avvicinando il cellulare alla maniglia (o da remoto). Possono utilizzarla tutti i possessori di auto Audi con un cellulare che supporti Android 8.0 o successivi, o un iPhone con iOS 14 o superiori.

Un altro valido esempio di app gratuite collegate alle case produttrici per aprire l’auto con il cellulare è My BMW. Si tratta di una app perfetta per la creazione di chiavi digitali con cui aprire la portiera dell’auto. Inoltre, consente anche apertura e chiusura delle portiere direttamente da remoto ed è disponibile per Android 6 e successivi e per iPhone con iOS13 e successivi. Insomma, capire come aprire l’auto con il cellulare è piuttosto semplice. Basterà avere a disposizione l’ID della propria vettura per utilizzare queste funzionalità da remoto senza problemi.