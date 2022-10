Guida alla scelta dell’iPhone: iPhone XS a confronto

Abbiamo deciso di aiutarvi con una piccola guida mettendo a confronto i modelli di iPhone prodotti dalla fine del 2018 in poi

Tra gli smartphone più apprezzati in ambito tecnologico, ci sono sicuramente gli iPhone prodotti dalla Apple. Il primo modello di iPhone prodotto è stato lanciato sul mercato nel 2007 e, da allora, il marchio ne ha fatta di strada. All’incirca ogni anno, viene reso disponibile un nuovo dispositivo da parte dell’azienda e non è sempre facile scegliere il telefono adatto alle nostre esigenze. Abbiamo quindi deciso di aiutarvi con una piccola guida mettendo a confronto i modelli prodotti dalla fine del 2018 in poi. Il primo modello che andiamo ad analizzare è l’iPhone XS, lanciato sul mercato il 21 settembre del 2018. Se si vuole risparmiare sulla spesa, ci sono tanti modelli di iPhone ricondizionati sul sito Certideal. L’iPhone XS ha uno schermo da 5,8 pollici e 4 GB di RAM. Per quanto riguarda la memoria interna, si può scegliere tra 64, 256 o 512 GB. La fotocamera posteriore è doppia e da 12 megapixel, mentre quella frontale è da 7 megapixel. Presente la funzionalità Dual Sim. Sempre nel 2018, ad ottobre, è stato lanciato anche l’iPhone XR, che ha uno schermo da 6,1 pollici. La RAM è da 3 GB, mentre la memoria interna è disponibile da 64, 128 o 256 GB. La fotocamera posteriore è singola e da 12 megapixel, mentre quella frontale è da 7 megapixel. Possibilità anche qui di Dual Sim.

Come scegliere l’iPhone più adatto a noi

Nel settembre del 2019 è stata poi la volta del gruppo di iPhone 11, di cui fanno parte anche l’iPhone 11 Pro e l’iPhone 11 Pro Max. L’iPhone 11 ha uno schermo da 6,1 pollici e una RAM da 4 GB. La memoria interna è a scelta tra 64, 256 o 512 GB. Posteriormente sono presenti due fotocamere da 12 megapixel e anche quella anteriore è da 12 megapixel. L’iPhone 11 Pro Max arriva a 6,5 pollici e ha ben tre fotocamere posteriori da 12 megapixel. Nonostante la pandemia da Covid-19, nell’aprile del 2020 è stato lanciato anche l’iPhone SE (special edition) di seconda generazione. Lo schermo è da 4,7 pollici e la RAM è da 3 GB e ha sostituito in toto l’iPhone 8. Ha una fotocamera grandangolare posteriore da 12 megapixel, mentre quella anteriore è da 7 megapixel. La memoria interna è disponibile da 64, 128 o 256 GB.

Quale iPhone scegliere: gli ultimi modelli

Nella seconda metà del 2020 è stata poi la volta della famiglia degli iPhone 12, di cui fanno parte anche l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro e l’iPhone 12 Pro Max. L’iPhone 12 mini ha uno schermo Oled da 5,4 pollici. L’iPhone 12 ha uno schermo Oled da 6,1 pollici. L’iPhone Pro Max è quello con lo schermo più grande, da 6,7 pollici e con 6 GB di RAM. L’ultima famiglia lanciata in commercio è quella degli iPhone 13, che racchiudono l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro e l’iPhone 13 Pro Max. Gli schermi oscillano dai 5,4 ai 6,7 pollici, con possibilità di doppia o di tripla fotocamera.