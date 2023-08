GIGABYTE ha annunciato la sua nuova selezione di alimentatori Ultra Durable PCIe 5.0

GIGABYTE ha annunciato oggi il lancio dei nuovi alimentatori UD850GM PCIE 5.0 White Edition e UD750GM PCIE 5.0 ampliando la sua selezione di alimentatori Ultra Durable PCIe 5.0

Questi due alimentatori rappresentano una soluzione completa per i giocatori che richiedono alimentazione di alta qualità e prestazioni affidabili per le loro schede grafiche di ultima generazione. L’UD850GM PCIE 5.0 White Edition è in grado di erogare fino a 600 W di potenza direttamente alla scheda grafica; ciò attraverso un cavo a 16 pin di alta qualità incluso, coprendo così pienamente i requisiti energetici delle schede grafiche più avanzate.

Nel frattempo, l’UD750GM PCIE 5.0 è in grado di fornire fino a 450 W di potenza attraverso il cavo a 16 pin; rendendolo ideale per le schede grafiche di fascia media e alta.

Entrambi gli alimentatori sono conformi allo standard Intel ATX 3.0 e possono gestire il doppio della potenza totale rispetto agli alimentatori tradizionali. Inoltre, seguono la filosofia di design Ultra Durable di GIGABYTE, utilizzando materiali di alta qualità e un design robusto per garantire un’alimentazione sicura e affidabile.

Dettagli sui nuovi alimentatori Ultra Durable 5,0 di casa GIGABYTE

Per differenziarsi dal tradizionale colore nero dei prodotti gaming, GIGABYTE ha lanciato l’UD850GM PCIE 5.0 White Edition in un elegante colore bianco. Questo alimentatore combina un design all’avanguardia con un aspetto pulito e bianco che si integra perfettamente in configurazioni di stile minimalista. Tutti i cavi modulari sono realizzati in bianco, offrendo agli appassionati di build bianche un’opzione impeccabile.

Entrambi gli alimentatori supportano completamente gli standard PCIe Gen 5.0 e ATX 3.0. Possiedono una netta differenza degli alimentatori tradizionali, che richiedono adattatori multipli da 8 pin a un singolo 16 pin per le schede grafiche PCIe Gen 5.0; gli UD850GM PCIE 5.0 White Edition e UD750GM PCIE 5.0 richiedono un solo cavo a 16 pin per l’alimentazione diretta delle schede grafiche PCIe Gen 5.0. Offrendo potenze rispettivamente di fino a 600 W e 450 W.

Questo design semplifica l’installazione delle schede grafiche, migliora l’aspetto interno del case del computer ed ottimizza il flusso d’aria per una maggiore efficienza. Inoltre, entrambi gli alimentatori rispettano lo standard Intel PSDG (Power Supply Design Guide) ATX 3.0, supportando escursioni di potenza fino al 200%; garantendo efficienza energetica anche a bassi carichi e rispettando i requisiti temporali di alimentazione.

Caratteristiche

Gli alimentatori UD850GM PCIE 5.0 White Edition e UD750GM PCIE 5.0 seguono la filosofia di design Ultra Durable di GIGABYTE; utilizzando condensatori principali giapponesi di alta qualità, una soluzione termica migliorata, una ventola intelligente HYB da 120 mm e protezioni del circuito tra cui OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP.

Queste caratteristiche garantiscono un’alimentazione stabile e affidabile, offrendo agli utenti un’esperienza d’uso di alta qualità. Entrambi gli alimentatori sono anche certificati 80 PLUS Gold, offrono un design completamente modulare e hanno dimensioni compatte. Rendendoli la scelta ideale per i giocatori di fascia alta e gli appassionati di overclock che cercano qualità superiore e prestazioni eccezionali.

GIGABYTE Technology continua a innovare, offrendo una vasta gamma di alimentatori che supportano gli standard PCIe Gen 5.0 e ATX 3.0. Oltre alle opzioni di 1300W, 1000W e 850W, ora è disponibile una versione elegante in bianco da 850W e una versione da 750W adatta alle schede grafiche di fascia medio-alta. Questa gamma completa copre tutte le esigenze dei sistemi, garantendo prestazioni ottimali per le schede grafiche più avanzate.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi alimentatori della serie Ultra Durable 5.0 di casa GIGABYTE ?