Yue 01 elettrica: la nuova auto di Electric House svelata

Arriva la nuova auto elettrica cinese Yue 01 a meno di 8000 euro, una nuova auto nel mondo dei motori che rappresenta il primo di una nuova serie ed entra nel segmento dei mini EV

La notizia arriva dall’azienda automobilistica cinese Electric House, meglio conosciuta come EV House, che ha sfornato la nuova auto elettrica dal nome Yue 01, che si posiziona nel segmento di mercato dei mini EV, un nuovo segmento che sta andando molto forte in Cina (e non solo, anche la nuova Mercedes baby G è molto attesa), specialmente per quegli utenti della strada che cercano delle auto che gli permettano di spostarsi in città senza problemi. La nuova auto elettrica Yue 01 ha una carrozzeria a cinque porte e un abitacolo con quattro posti a sedere. Ha una lunghezza di 3,75 metri, una larghezza di 1,65 metri e un’altezza di 1,50 metri, con un passo di 2,41 metri. I cerchi in lega di alluminio misurano 15 pollici e la carrozzeria ha un design bicolore che dona un aspetto moderno e distintivo all’auto.

Yue 01, un’auto elettrica moderna e amata dai cinesi

Guardando il veicolo dall’interno, troviamo la semplicità più pura. Gli interni sono dominati da uno schema bicolore che richiama l’esterno, con un display touch centrale verticale da 10,1 pollici dedicato al sistema di infotainment, un quadro strumenti digitale da 7 pollici, un volante a due razze con fondo piatto e delle bocchette di ventilazione a forma rotonda. I pulsanti fisici sono pochi, con le funzioni integrate negli schermi, rendendo palese che quest’auto voglia essere più digitale e intuitiva. Nel modello base troviamo sedili in tessuto, mentre nelle varianti sono in pelle sintetica e quelli posteriori possono essere anche distesi per fare più spazio per i bagagli. Tra le funzionalità troviamo l’ingresso senza chiave, l’avvio e il controllo remoto, aggiornamenti via OTA, riconoscimento vocale e vari sistemi avanzati di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo e il parcheggio autonomo, realizzati con due radar a ultrasuoni.

Il motore elettrico produce 48 CV di potenza e 125 Nm di coppia massima, con una velocità massima di 100 km/h. L’auto ha due batterie al litio-ferro-fosfato che offrono rispettivamente un’autonomia massima di 251 km e 335 km. Prossimamente arriverà una terza variante con 408 km di autonomia. Il consumo energetico gira intorno ai 9,9 kWh/100 km e 10,3 kWh/100 km. La ricarica rapida permette di ricaricare la batteria dal 30% all’80% in 30 minuti. Questa nuova auto elettrica Yue 01 sembra essere l’auto perfetta per chi cerca semplicemente di spostarsi senza problemi tra le strade e soprattutto è molto conveniente! Il prezzo varia tra 59.800 yuan e 79.800 yuan, che convertiti in euro sarebbe tra 7.663 euro e 10.185 euro.

Ci domandiamo se quest’auto arriverà anche in Europa, perché i cinesi sembrano davvero fortunati ad averla. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.