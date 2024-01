Razzie Awards 2024: tutte le nomination dei peggiori film

Ooltre alle premiazioni per i migliori film nel mondo del cinema, c’è posto anche per i film più brutti e deludenti: ecco tutte le nomination ai Razzie Awards 2024 per i peggiori film dell’anno

Per chi non lo sapesse, ci sono anche le premiazioni per i lavoratori del settore cinematografico che hanno partecipato a film davvero brutti o che comunque hanno aspetti davvero penosi. Questa premiazione ha il nome di Razzie Awards e si può considerare come la parodia degli Oscar, che rivelerà le proprie nomination nei prossimi giorni, ma sappiamo già che Barbie concorrerà per la miglior sceneggiatura adattata. I Razzie Awards ora sono arrivati alla 44esima edizione e nelle nomination troviamo più volte film promettenti ma che hanno deluso, come Shazam! Furia degli Dei, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, I Mercen4ri e L’esorcista del papa. Vediamo ora tutti i candidati.

Peggior film | Razzie Awards 2024: tutte le nomination

Qui di seguito candidati per il peggior film:

Winnie The Pooh: Sangue e Miele

L’esorcista: Il credente

Shark 2: L’abisso

Shazam! Furia degli Dei

I Mercen4ri

Peggior attore | Razzie Awards 2024: tutte le nomination

Qui di seguito i candidati per il peggior attore:

Vin Diesel – Fast X

– Fast X Chris Evans – Ghosted

– Ghosted Russell Crowe – L’esorcista del Papa

– L’esorcista del Papa Jason Statham – Shark 2: L’abisso

– Shark 2: L’abisso Jon Voight – Mercy

Peggior attrice | Razzie Awards 2024: tutte le nomination

Qui di seguito le candidate alla peggior attrice:

Megan Fox – Johnny & Clyde

– Johnny & Clyde Ana de Armas – Ghosted

– Ghosted Salma Hayek – Magic Mike: The Last Dance

– Magic Mike: The Last Dance Jennifer Lopez – The Mother

– The Mother Helen Mirren -Shazam! Furia degli Dei

Peggior attrice non protagonista | Razzie Awards 2024: tutte le nomination

Qui di seguito le candidate alla peggior attrice non protagonista:

Lucy Liu – Shazam! Furia degli Dei

– Shazam! Furia degli Dei Megan Fox – I Mercen4ri

– I Mercen4ri Kim Cattrall – Papà scatenato

– Papà scatenato Bai Ling – Johnny & Clyde

– Johnny & Clyde Mary Stuart Masterson – Five Nights At Freddy’s

Peggior attore non protagonista | Razzie Awards 2024: tutte le nomination

Qui i candidati al peggior attore non protagonista:

Bill Murray – Ant-Man & The Wasp: Quantumania

– Ant-Man & The Wasp: Quantumania Mel Gibson – Confidential Informant

– Confidential Informant Michael Douglas – Ant-Man & The Wasp: Quantumania

– Ant-Man & The Wasp: Quantumania Sylvester Stallone – I Mercen4ri

– I Mercen4ri Franco Nero – L’esorcista del Papa

Peggior coppia sullo schermo | Razzie Awards 2024: tutte le nomination

Qui di seguito i candidati alla peggior coppia sullo schermo:

Qualsiasi coppia di “spietati mercenari” in I Mercen4ri

Qualsiasi coppia di ingordi investitori che ha donato i 400 milioni di dollari per i diritti dell’ Esorcista

Ana de Armas e Chris Evans per aver toppato l’intesa in Ghosted

per aver toppato l’intesa in Salma Hayek e Channing Tatum – Magic Mike’s Last Dance

– Magic Mike’s Last Dance Pooh e Pimpi in versione assetata di sangue/assassina in Winnie The Pooh: Blood and Honey

Peggior prequel, scopiazzatura, remake o sequel | Razzie Awards 2024: tutte le nomination

Qui di seguito i candidati al peggior prequel, scopiazzatura, remake o sequel:

Winnie The Pooh: Blood and Honey

L’esorcista: Il credente

I Mercen4ri

Indiana Jones e il Quadrante del… limone già spremuto

Ant-Man & The Wasp: Quantumania

Peggior regista | Razzie Awards 2024: tutte le nomination

Qui di seguito i candidati al peggior regista:

Rhys Frake-Waterfield – Winnie The Pooh: Blood and Honey

– Winnie The Pooh: Blood and Honey David Gordon Green – L’esorcista: Il credente

– L’esorcista: Il credente Scott Waugh – I Mercen4ri

– I Mercen4ri Ben Wheatley – Shark 2: L’abisso

– Shark 2: L’abisso Peyton Reed – Ant-Man & The Wasp: Quantumania

Peggior sceneggiatura | Razzie Awards 2024: tutte le nomination

Qui di seguito i candidati alla peggior sceneggiatura:

Winnie The Pooh: Blood and Honey

L’esorcista: Il credente

I Mercen4ri

Shazam! Furia degli Dei

Indiana Jones e il quadrante del…posso andare a casa adesso?

Pomodori in arrivo

Siamo giunti alla fine di questa lista delle nomination. Siamo sorpresi di come alcuni di loro siano finiti in lista, mentre per altri invece ci aspettiamo che vincano (per esempio Winnie The Pooh: Blood and Honey che meriterebbe tutti questi premi). Altri invece, secondo noi, non meritano questi “premi”. Alcuni di questi, anzi, hanno aspetti positivi, così come di negativi, ovviamente, ma non ci sentiremmo di ritenerli dei brutti film, ma soltanto come dei film deludenti che potevano dare molto di più.

Voi piuttosto cosa ne pensate? Chi “vincerà”? Diteci le vostre previsioni nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

