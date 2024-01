Mercedes baby G elettrica: l’uscita potrebbe esserci nel 2026

Secondo alcune indiscrezioni, l’uscita della Mercedes baby G elettrica dovrebbe essere fissata per il 2026: anche la Mercedes accoglie la natura elettrica delle auto nel proprio catalogo

Continua a espandersi il mondo delle auto elettriche. Dopo l’annuncio della microcar elettrica Microlino, pare che anche la Mercedes promuova la natura elettrica delle auto, annunciando la probabile uscita della Mercedes baby G elettrica fissata per il 2026. Il nuovo modello elettrico dovrebbe fondere design tradizionale e innovazione tecnologica. Questa mossa non solo rimarcherebbe la sua posizione da leader nel settore dei SUV, ma segnerebbe anche la volontà dell’azienda di fare un passo avanti nel futuro. Secondo le dichiarazioni di Markus Schafer, Chief Technical Officer di Mercedes, la prossima baby G sarà elettrica al 100%. Ha aggiunto qualche dettaglio in più il CEO Ola Kallenius, dicendo che sarà una sorta di figlio del modello originale, ma con un carattere suo. Il baby G sarà sviluppato da una nuova divisione di Mercedes dopo il lancio dell’EQG di quest’anno. Secondo Autocar, l’auto dovrebbe uscire nel corso del 2026.

La versione elettrica della Mercedes baby G

C’erano alcuni rumor che dicevano che la prossima Mercedes avrebbe adottato un motore ibrido, ma questi rumor erano falsi. Infatti il prossimo veicolo sarà completamente elettrico. La piattaforma non sarà la Mercedes Modular Architecture che hanno utilizzato per altri modelli entry-level. Prenderà in prestito le caratteristiche dai viecoli a trazione posteriore più grandi del marchio. La struttura della nuova baby G si potrebbe basare sul telaio a longheroni della Classe G attuale, ma ovviamente con le dovute modifiche. Il veicolo dovrebbe adottare un’architettura elettrica a 800V e quattro motori elettrici, in modo da avere una ricarica rapida e importanti miglioramenti nell’efficienza energetica.

Nel prossimo modello il compatto elettrico dovrebbe essere offerto con batterie al litio-ferro-fosfato e litio-nichel-manganese-cobalto-ossido, con capacità che varieranno da 58 a 85 kWh. Ciò gli permetterà di avere un’ottima autonomia e una ricarica molto veloce, con la possibilità di ottenere 399 km di autonomia in soli 15 minuti, utilizzando un caricatore da 250 kW. Il baby G, in ogni caso, sarà un nuovo punto di riferimento nel mercato delle auto elettriche, grazie all’unione tra il classico design e le tecnologie all’avanguardia.

Noi siamo curiosi di vedere come sarà la nuova Mercedes baby G elettrica e siamo sicuri che diventerà una delle migliori auto elettriche sul mercato.