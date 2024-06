XPENG G6: il prezzo del nuovo SUV coupé elettrico è sotto i 42K

Il catalogo di XPENG si ambia con la nuovissima XPENG G6 e il prezzo è al di sotto dei 42.000 euro

Continuano ad arrivare grandi sorprese dal mondo di XPeng con l’arrivo di nuove auto. Qualche settimana fa abbiamo avuto modo di vedere in scena la Xpeng Mona, ma sembra che l’azienda automobilistica cinese voglia deliziarci con altre auto in arrivo. Una di queste è la XPeng G6, si tratta di un SUV elettrico ultra-smart alimentato a batteria e realizzato sulla base dell’ultima generazione dell’innovativa piattaforma EV, che ne è la proprietaria, chiamata SEPA 2.0. In attesa di ricevere ulteriori informazioni sulla commercializzazione, sappiamo già che sarà disponibile sul mercato a meno di 42.700 euro iva inclusa.

XPeng G6, prezzo, batterie e allestimenti

La nuova XPeng G6 vanta di un’architettura a 800V e ha una ricarica ultrarapida fino a 280 kW grazie alla quale la batteria passa dal 10 all’80% in meno di 20 minuti. I pacchi della batteria saranno due: una LFP da 66 kWh con un’autonomia fino a 435 km e un’altra NCM da 87,5 kWh con un’autonomia fino a 570 km. Di serie propongono la trazione posteriore, ma è abbinabile anche la trazione integrale.

La gamma si apre con la RWD Standard Range da 190 kW (258 CV) e 440 Nm, sale con la RWD Long Range da 210 kW (286 CV) e 440 Nm e arriva fino alla AWD Performance da 350 kW (476 CV) e 660 Nm. In tutti e tre i casi la velocità massima è pari a 200 km/h, ma cambia lo scatto da 0 a 100 km/h, consumabile in 6,9 secondi nel primo caso, 6,7 secondi nel secondo e 4,1 secondi per il terzo e la capacità massima di ricarica rapida, fino a 215 kW per la prima versione e fino a 280 kW per le altre due.

Parlando di dimensioni, la nuova XPENG G6 è lunga 4,75 metri, larga 1,92 metri, alta 1,65 metri e gode di un passo di 2,89 metri. La stessa casa cinese l’ha definita un salotto hi-tech su quattro ruote, impreziosito con un vano di carico nel bagagliaio di 571 litri. Parlando dell’infotainment, il sistema si basa sull’ultima versione del sistema operativo Xmas OS di XPENG e offre tutte le funzioni di comfort e i sistemi di assistenza alla guida XPILOT. Le informazioni principali si trovano su un display da 10,2″ pollici, mentre le altre funzioni si possono controllare tramite uno schermo centrale da 14,96″ ad alta risoluzione.

Che ne pensate? La comprerete? Diteci la vostra con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.