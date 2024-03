Ufficialmente iniziate le riprese di Final Destination 6

Il produttore Craig Perry ha ufficialmente annunciato l’inizio delle riprese di Final Destination 6. Quest’anno la saga horror compie 25 anni

Il sesto capitolo di Final Destination, intitolato Bloodlines arriverà nelle sale per il 2025, segnando così il 25esimo anniversario dal debutto pel primo film. Le riprese sono ufficialmente iniziate, come confermato del produttore Craig Perry sui Social. L’aggiornamento postato dal produttore dice:

Dopo un lungo e duro momento difficile attraverso la pandemia e gli scioperi, finalmente si è concluso il primo giorno delle riprese. Il 2025 segnerà il 25esimo anniversario dell’uscita del primo capitolo del franchise. Onorare l’occasione con un’altra uscita nei cinema di tutto il mondo (e in IMAX) è una cosa rara e meravigliosa.

Per il momento, ha, inoltre, spiegato Perry, non c’è intenzione di modificare il titolo che è stato scelto da tre anni.

Trama non confermata dall’inizio delle riprese di Final Destination 6

Ad ottobre è stata svelata un sinossi, che, comunque, non ha avuto nessuna conferma dall’inizio della produzione. La trama dovrebbe svolgersi attorno alla diciottenne Stefani, che ha avuto terribili incubi riguardo un incidente in un torre negli anni ’60 dove vi sono accadute terribili morti. Sua nonna Esther era coinvolta in quest’incidente, ma si è salvata dalla morte cinquant’anni prima anche se ora sta esaurendo il suo tempo. Sebbene Esther sia scampata alla morte fino a raggiungere l’età di 80 anni, la Morte stessa si è ora accanita contro le mancate vittime della catastrofe di tanto tempo prima, uccidendole e dando poi la caccia alle loro famiglie. Stefani si rende conto che la sua famiglia non è al sicuro e che la Morte li ucciderà in maniera violenta e in ordine sparso a meno che Stefani non trovi un modo per fermarla.

E voi andrete a vedere Final Destination 6? Aspettavate anche voi l’inizio delle riprese? Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle seri tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

