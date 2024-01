Il miglior stile con i prodotti Braun: Andrea Discanni svela i 5 trend grooming per il 2024

Andrea Discanni, esperto barber e di grooming con i prodotti Braun, presenta le tendenze per barba e baffi del 2024, offrendo suggerimenti per iniziare l’anno con stile

Il 2024 si preannuncia come un anno ricco di stili, con diverse tendenze per la barba e i baffi che si integrano con tagli audaci e pettinature innovative. Per inaugurare al meglio il nuovo anno, Andrea Discanni, barber e esperto di grooming e stile di Braun, condivide le 5 principali tendenze di grooming per mantenere uno stile sempre attuale.

Andrea Discanni e i prodotti Braun: i 5 trend grooming del 2024

Di seguito sono riportate le 5 principali tendenze di grooming per mantenere uno stile sempre attuale condivise da Andrea Discanni:

Stile naturale e pulito . La prima tendenza per il 2024 abbraccia il ritorno dei capelli lunghi, accompagnati da una barba completamente rasata. Questo stile propone una chioma lunga, ondulata e naturale, con una frangia portata in avanti in modo informale. Combinata con una barba rasata, l’aspetto risultante è naturale e ordinato, conferendo un tocco fresco e curato.

Baffi alla Chevron . Un altro trend distintivo per il 2024 è rappresentato dal famoso baffo alla Chevron, evidenziato da una barba completamente rasata. Questo stile prevede una combinazione di capelli lunghi e mossi, con una frangia corta o un taglio più selvaggio e naturale, per enfatizzare l'audacia e la personalità.

Rasatura impeccabile e capelli ricci . La terza tendenza presenta una barba rasata in modo impeccabile, accompagnata da capelli ricci portati in avanti. I lati dei capelli sono mantenuti a una lunghezza che scopre l'orecchio, garantendo un aspetto pulito e alla moda.

Stile British . Il quarto trend riflette uno stile "British", caratterizzato da capelli molto lunghi, lisci e accuratamente pettinati. La barba è mantenuta liscia e pulita, contribuendo a un look impeccabile e raffinato.

Look motociclista distintivo. Infine, si osserva una nicchia di motociclisti che optano per una barba lunga e ben curata, con zigomi definiti e un collo rasato. Questo stile è accompagnato dal taglio "The Butch", rasato a macchinetta, per un look audace e distintivo.

Indipendentemente dal proprio stile, che sia una barba folta o rada, definita o incolta, con baffi o pizzetto, l’importante è prendersene cura regolarmente e avere gli strumenti giusti. In questo senso, ci si può affidare alla tecnologia all’avanguardia e al design dei dispositivi Braun.

Andrea Discanni e i migliorui prodotti Braun per la rasatura, la regolazione e la rifinitura

La Series 9 Pro+ di Braun si distingue come il rasoio più efficiente nella gamma di prodotti, garantendo una rasatura confortevole. Dotato del sistema di rasatura 2in1, che combina il rasoio Series 9 Pro+ con la testina ProComfort, prepara la pelle per una rasatura più profonda, riducendo il numero di passaggi necessari (testato rispetto alla sola rasatura Series 9 PRO+).

La testina radente Braun, con i suoi 5 elementi sincronizzati, offre una rasatura profonda e delicata. Il rifinitore Pro assicura massima precisione, tagliando anche i peli più lunghi. La Series 9 Pro+ è progettata per rasare barbe di 1, 3 o 7 giorni, garantendo un risultato efficace e delicato ad ogni passata. Con la custodia PowerCase, offre una ricarica potente che può durare fino a sei settimane, ideale anche in viaggio. La batteria Li-Ion da 60 minuti, l’LED Pro Display e la resistenza all’acqua completano le caratteristiche di questo dispositivo. La Stazione SmartCare 6-in-1 pulisce, asciuga e ricarica il rasoio per mantenerlo sempre come nuovo. Ora con 5 anni di garanzia.

BT9 e Rifinitore All-in-One 7

Il regolabarba Braun BT9 presenta la lama ProBlade, progettata per tagliare anche i peli più difficili. Con un angolo di rasatura di 48°, più affilato del 35% rispetto alle lame convenzionali a 66°, offre un taglio veloce. La tecnologia AutoSense garantisce uniformità professionale su qualsiasi tipo di barba. Le testine intercambiabili ProCountour e ProDetails offrono maggiore precisione e controllo. Grazie ai cuscinetti a sfera che riducono l’attrito della lama, il BT9 ha un consumo energetico ridotto e una durata più lunga. Con un’autonomia fino a 180 minuti con una sola ricarica, include pettini per sfumature, righello curvo e base di ricarica. Ora con 5 anni di garanzia.

Il rifinitore Braun All-In-One 7 presenta la nuova lama ProBlade, più efficiente con un angolo di 48°, garantendo risultati impareggiabili nelle aree più difficili. La tecnologia AutoSense adatta la potenza di taglio alla densità della barba, assicurando risultati incredibili su qualsiasi tipo di barba. Con un design ecologico 100% in cartone, offre fino a 17 accessori per ogni stile, inclusi pettini per sfumature, rifinitore per dettagli e regolatore per peli di sopracciglia, orecchie, naso e corpo.

Body Groomer 5 e Series XT5

Il rasoio per il corpo Braun Body Groomer 5 presenta la nuova testina Foil per una rasatura delicata sulla pelle, incluso nelle aree più sensibili, e la regolazione dei peli del corpo. Offre prestazioni di taglio superiori e una durata fino a 100 minuti con una sola ricarica, riducendo la necessità di ricariche e garantendo un risparmio energetico.

Il nuovo rifinitore Series XT5 Braun offre precisione senza sforzo con la nuova lama 4D. Questa garantisce una rasatura più efficace e precisa grazie alla zona di taglio 2 volte più grande e fori più ampi. Dispone di una stazione di ricarica e una comoda pouch porta accessori.

