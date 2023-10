Il Team Nissan di Formula E sigla una partnership con Coral

YOKOHAMA, Giappone – Il logo Coral apparirà su entrambe le vetture del Team Nissan di Formula E per tutta la stagione 10

Il Team Nssan di Formula E è lieto di annunciare una partnership con Coral per il prossimo Campionato ABB FIA Formula E 2023/24. La società, con sede negli Emirati Arabi Uniti è specializzata nella riduzione delle emissioni di carbonio utilizzando la tecnologia blockchain, favorendo controlli scrupolosi e trasparenti delle emissioni di carbonio in ambito industriale. Il rapporto con Coral è il passo successivo dell’impegno del Team Nissan di Formula

E per ridurre le proprie emissioni di carbonio, dopo aver ottenuto il riconoscimento ambientale FIA 3 Star nel 2022. La Casa automobilistica del Sol Levante, che è stata sin da subito pioniera della mobilità elettrica, sta anche esaminando il suo impatto ambientale cercando di accelerare la transizione green nel mondo degli sport motoristici.

Il Team riconosce l’importanza della sostenibilità e la necessità di innovazioni nella salvaguardia ambientale. L’impegno di Coral in questo settore l’ha resa un partner ideale per le iniziative green del Team Nissan di Formula E.

Per rafforzare il proprio impegno, il Team Nissan di Formula E e Coral utilizzeranno un protocollo sui gas a effetto serra e rigorosi standard scientifici per valutare accuratamente l’impatto in termini di emissioni di carbonio della squadra corse, fornendo piena trasparenza sulle emissioni di carbonio del Team. L’obiettivo della partnership è combinare i grandi risultati del Team Nissan con la efficiente piattaforma di Coral, al fine di aumentare la consapevolezza dell’impatto delle emissioni nocive, contribuendo direttamente alla de carbonizzazione globale e a un futuro più pulito. Il logo Coral apparirà su entrambe le vetture del Nissan Formula E Team per tutta la stagione 10.

Tommaso Volpe, amministratore delegato e team principal, Nissan Formula E Team:

“Sia per Nissan che per il Team Nissan di Formula E, la sostenibilità è di vitale importanza. Abbiamo recentemente rinnovato il nostro riconoscimento ambientale FIA 3 Stars e siamo sempre alla ricerca del passo successivo per ridurre le nostre emissioni. Ecco perché siamo lieti di collaborare con Coral. Quando si è trattato di scegliere un partner per raggiungere il nostro obiettivo di neutralità delle emissioni di carbonio, volevamo assicurarci che la tracciabilità delle nostre emissioni di carbonio fosse quanto più precisa possibile. La compensazione di CO2 di Coral viene raggiunta attraverso l’innovazione più avanzata e viene ottenuta in una maniera estremamente affidabile. Non vediamo l’ora di sviluppare il nostro rapporto con Coral e di lavorare insieme per un futuro più verde”.

Daniele Sileri, Fondatore e Responsabile della Strategia, Coral:

Accogliamo con favore la partnership e la partecipazione del Nissan Formula E Team. Questo è un esempio per gli individui e le aziende del fatto che tutti dovrebbero essere in grado di intraprendere azioni significative per affrontare il cambiamento climatico.

