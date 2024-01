Acer presenta le nuove soluzioni 3D stereoscopiche SpatialLabs e i laptop Swift Go

L‘azienda Acer ha presentato recentemente le nuove soluzioni 3D stereoscopiche SpatialLabs e i nuovi computer portatili Swift Go con processori Intel Core Ultra e tecnologia IA

Acer ha ampliato la sua offerta di soluzioni 3D stereoscopiche SpatialLabs, presentando nuovi notebook e monitor gaming. Il notebook Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition offre contenuti 3D coinvolgenti per l’intrattenimento, mentre il monitor da gioco Predator SpatialLabs View 27 porta l’esperienza di gioco in 3D ai massimi livelli. L’azienda inoltre presenta i nuovi computer portatili Swift Go con processori Intel Core Ultra e tecnologia IA. Il notebook Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition offre contenuti 3D coinvolgenti per l’intrattenimento su un display UHD da 15,6 pollici. Dotato di una suite di applicazioni SpatialLabs alimentate dall’intelligenza artificiale, elimina la necessità di occhiali speciali, offrendo un’esperienza 3D senza precedenti.

Il sistema Copilot in Windows 11 aumenta la creatività e la produttività con l’assistenza IA, mentre le soluzioni Acer PurifiedViewTM e PurifiedVoiceTM migliorano le videoconferenze. Il monitor gaming Predator SpatialLabs View 27 offre un’esperienza di gioco 3D realistica grazie alla tecnologia SpatialLabs TrueGame. Questa tecnologia sviluppa profili 3D personalizzati basati sulle informazioni dei giochi esistenti, consentendo ai giocatori di personalizzare gli effetti visivi e la loro intensità. Con la modalità 3D Ultra, si ottiene un maggiore dettaglio e geometria degli elementi in ogni scena. L’Acer Immerse Audio completa l’esperienza audio del monitor, offrendo un audio avvolgente senza la necessità di cuffie esterne.

Dettagli sulle nuove soluzioni 3D stereoscopiche SpatialLabs e laptop Swift Go Acer

Il notebook Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition integra soluzioni ottiche avanzate di SpatialLabs con processori Intel Core e GPU NVIDIA GeForce RTX per immagini e scene 3D di alta qualità. Il portatile include:

SpatialLabs Experience Center Pro,

SpatialLabs Go per la trasformazione di contenuti 2D in 3D in tempo reale,

per la trasformazione di contenuti 2D in 3D in tempo reale, e SpatialLabs Player per il controllo completo della riproduzione di video in parallelo.

I professionisti possono sfruttare l’applicazione SpatialLabs Model Viewer e la tecnologia di rendering in tempo reale per importare e convertire i formati di file CGI e CAD in illustrazioni 3D dettagliate. Il notebook supporta il runtime OpenXR di Acer per la creazione di contenuti 3D senza soluzione di continuità su applicazioni compatibili. Insieme a plug-in SpatialLabs Unity e Unreal Engine per accelerare i progetti 3D. Il monitor gaming Predator SpatialLabs View 27 offre immagini 3D dal 2D al 3D su un pannello 4K da 27 pollici, con una velocità di aggiornamento di 160 Hz e una luminosità di 400 nit. La compatibilità con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync assicura fotogrammi fluidi anche in ambienti a bassa luminosità.

Entrambi i dispositivi sono progettati per mantenere temperature ottimali durante i carichi di lavoro intensi, grazie alla tecnologia Acer TwinAir e al sistema di gestione termica avanzato. L’applicazione AcerSense semplifica la manutenzione e il monitoraggio delle prestazioni, mentre le opzioni di connettività includono HDMI 2.1, USB Type-C Thunderbolt 4 e Wi-Fi 6.

Acer Swift Go

Acer ha presentato la nuova serie di computer portatili Swift Go, equipaggiati con i più recenti processori Intel Core Ultra e tecnologia IA. Inoltre, è stato annunciato un aggiornamento del laptop Acer Swift X 14. Questo include le nuove GPU laptop NVIDIA GeForce RTX Serie 40 e nuove piattaforme accelerate dall’intelligenza artificiale, destinate alla creazione di contenuti, allo studio e al gaming.

La nuova serie Swift Go comprende due modelli certificati Intel Evo, Acer Swift Go 16 (SFG16-72) e Swift Go 14 (SFG14-73). Entrambi alimentati dai nuovi processori Intel Core Ultra e dalle GPU Intel Arc. Questi portatili offrono elevate prestazioni e una lunga durata della batteria. Fino a 12,5 ore per il modello da 14 pollici e fino a 10,5 ore per quello da 16 pollici. I dispositivi Swift Go presentano miglioramenti significativi per l’esperienza utente, integrando funzioni di intelligenza artificiale come Copilot, l’assistente AI di Windows, e webcam avanzate con tecnologia AI Temporal Noise Reduction (TNR) per videoconferenze più chiare. La connettività Wi-Fi 7 di Intel offre velocità di connessione fino a 2,4 volte superiori rispetto al Wi-Fi 6E.

Entrambi i modelli Swift Go hanno uno chassis sottile e leggero in alluminio, apribile fino a 180 gradi per agevolare la collaborazione. Il touchpad OceanGlass offre un’esperienza fluida. Mentre la connettività con dispositivi Android o iOS è semplificata grazie alla tecnologia Intel Unison 2.0. I display OLED vivaci e ricchi di colore, con luminosità di picco di 500 nit, offrono una risoluzione di 3200 x 2000 per Swift Go 16 e 2880 x 1800 per Swift Go 14. Entrambi i modelli supportano fino a 32 GB di memoria LPDDR5X e un SSD PCIe Gen 4 da 2 TB, con una varietà di opzioni di connettività, tra cui HDMI 2.1 e USB Type-C con Thunderbolt 4.

Acer Swift X 14

Il laptop Acer Swift X 14 (SFX14-72G) completa la gamma, combinando potenza di calcolo e uno straordinario display OLED da 14,5 pollici con risoluzione 2,8K certificato da Calman. Equipaggiato con i più recenti processori Intel Core Ultra e le GPU laptop NVIDIA GeForce RTX Serie 40, offre elevate prestazioni per attività come lo streaming live, l’analisi dei dati e il rendering 3D. La tecnologia NVIDIA DLSS 3.5 fornisce una ricostruzione dei frame basata sull’IA, migliorando l’illuminazione e la risoluzione nei giochi e nelle applicazioni graficamente intense.

Il display OLED offre una precisione dei colori eccezionale, con una gamma cromatica DCI-P3 al 100%, alto contrasto e luminosità di picco di 500 nit. Il laptop è dotato di tecnologia Acer Light Sensing per adattare la temperatura del colore e la luminosità alle condizioni di illuminazione. La webcam FHD, la tecnologia IA Temporal Noise Reduction, e Acer PurifiedView e PurifiedVoice 2.0 contribuiscono a rendere le videoconferenze chiare e nitide. Il dispositivo supporta fino a 32 GB di memoria RAM LPDDR5X e un SSD PCIe Gen 4 fino a 1 TB.

Prezzi e disponibilità delle nuove soluzioni 3D stereoscopiche SpatialLabs e laptop Swift Go Acer

Il prezzo del notebook Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition partirà da 2.699 euro, mentre il monitor gaming Predator SpatialLabs View 27 sarà disponibile prossimamente in Italia con prezzi a partire da 2.599 euro. Entrambi i prodotti offrono esperienze 3D avanzate per gli utenti e i giocatori che cercano un livello superiore di coinvolgimento visivo e audio. I prezzi e la disponibilità per gli Acer Swift Go sono i seguenti:

Acer Swift Go 16 (SFG16-72/T) sarà disponibile in Italia a febbraio con prezzi a partire da 1.149 euro .

. L’Acer Swift Go 14 (SFG14-73/T) sarà disponibile in Italia a febbraio con prezzi a partire da 1.099 euro .

. Acer Swift X 14 (SFX14-72G) sarà disponibile in Italia a febbraio con prezzi a partire da 1.799 euro.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità di casa Acer?