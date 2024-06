Alfa Romeo al Goodwood Festival of Speed: debutto della 33 Stradale e della Junior Elettrica

La partecipazione al Goodwood Festival of Speed celebra la ricca eredità di Alfa Romeo e pone una chiara visione per il suo futuro nell’era dell’automobilismo elettrico

Il Goodwood Festival of Speed ospiterà un evento straordinario per Alfa Romeo, che presenterà due delle sue più recenti innovazioni: la rinnovata 33 Stradale e la nuovissima Junior Elettrica. Questi modelli non solo incarnano il legame di Alfa Romeo con la sua tradizione, ma rappresentano anche il suo impegno verso il futuro dell’automobilismo. La rinascita della 33 Stradale è una delizia per gli appassionati di auto d’epoca e di design contemporaneo. Vincitrice del Design Concept Award al Concorso di Eleganza di Villa d’Este, questa vettura si farà notare al Festival nel prestigioso Supercar Paddock. Limitata a soli 33 esemplari, ogni 33 Stradale è un capolavoro curato nei minimi dettagli, frutto della collaborazione tra i fortunati proprietari e il Centro Stile Alfa Romeo. Ad arricchire l’offerta, un motore V6 biturbo da 3 litri con 620 CV e una versione alternativa con motore elettrico da 750 CV.

Alfa Romeo: la Junior Elettrica al Goodwood Festival of Speed

La Junior Elettrica, primo modello completamente elettrico di Alfa Romeo, esordirà nella Electric Avenue del festival, introducendo un’innovazione significativa nel segmento delle auto compatte. Con due varianti di potenza, questa vettura si propone come nuovo punto di riferimento per chi cerca prestazioni sportive senza compromettere la sostenibilità.

La versione da 156 CV offre un’autonomia di 402 km, mentre quella da 280 CV ha un’autonomia di 346 km. Entrambe le versioni supportano la ricarica rapida, passando dal 10% all’80% in meno di 30 minuti utilizzando un caricabatterie da 100 kW. La presenza di Alfa Romeo al Goodwood Festival of Speed di quest’anno sottolinea il perfetto equilibrio tra passato e futuro del marchio, combinando l’eleganza e la tradizione della 33 Stradale con l’innovazione e la sostenibilità della Junior Elettrica.

