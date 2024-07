Eurobike 2024: DJI presenta il nuovo sistema Avinox Drive su mountan bike elettriche

DJI rivoluziona il mondo delle mountain bike elettriche presentando il nuovo sistema Avinox Drive a Eurobike 2024, combinando potenza e intelligenza nella nuova e-bike Amflow

DJI, leader globale nella produzione di droni civili e tecnologie per fotocamere, ha lanciato oggi il sistema motorizzato Avinox Drive System. Questo innovativo sistema promette di ridefinire l’esperienza di guida delle mountain bike elettriche, debuttando a Eurobike 2024. Questo lancio rappresenta un ulteriore passo avanti per DJI nell’adozione di tecnologie avanzate per i rider, offrendo prestazioni potenti, durature e intelligenti.

La nostra passione per l’innovazione e l’esperienza nel settore delle batterie e dei sistemi motorizzati, sviluppata con i droni e gli stabilizzatori di immagini, ci ha condotti alla creazione di Avinox. Questo nuovo sistema motore per MTB elettriche, compatto e potente, incarna il nostro impegno per l’eccellenza tecnologica e le nuove opportunità offerte dal settore outdoor,

ha affermato Christina Zhang, Senior Director of Corporate Strategy di DJI.

Potenza e Precisione grazie al nuovo sistema Avinox Drive di DJI

Il cuore del sistema Avinox Drive è l’unità motore, compatta e potente, che pesa solo 2,52 kg ma è capace di generare una coppia di 105 Nm. Questo motore leggero assicura ai rider la capacità di affrontare i terreni più impegnativi. Il cambio al mozzo planetario con ingranaggi in polimero ad alte prestazioni garantisce un equilibrio eccezionale tra dimensioni, peso e potenza. Mantenendo un funzionamento estremamente silenzioso.

Avinox è dotato dell’algoritmo DJI Smart-Assist, che utilizza la tecnologia di fusione multisensoriale per adattare automaticamente il livello di assistenza in base alla resistenza sui pedali. I rider possono scegliere tra quattro modalità di pedalata assistita: Auto, Eco, Trail e Turbo, con l’opzione Boost per un extra sprint. La modalità Auto, ideale per lunghe distanze, regola continuamente l’assistenza in base alla resistenza. L’app Avinox permette ulteriori personalizzazioni per un’esperienza di guida versatile.

Il sistema Avinox offre due opzioni di batteria, da 600 Wh e 800 Wh, entrambe leggere e ad alta densità energetica. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida GaN, la batteria da 800 Wh può essere ricaricata dal 0% al 75% in solo 1,5 ore. Avinox dispone di un display di controllo OLED a colori da 2 pollici, che funge da hub interattivo del sistema. Connettendo lo smartphone tramite l’app Avinox, i rider possono accedere a numerose funzioni, inclusa la protezione della bici, la registrazione e condivisione dei dati di corsa e la regolazione dei parametri di assistenza. Il sistema include due unità di controllo remoto collegate tramite Bluetooth per una maggiore praticità.

Nuova Amflow PL

Amflow PL è la prima mountain bike elettrica all-around integrata con il sistema Avinox Drive. Con un peso ultraleggero, offre prestazioni superiori in termini di potenza e autonomia della batteria. Il sistema Avinox di DJI, integrato in Amflow PL, offre una potenza di picco di 850 W (250 W nominale) in un corpo leggero da 19,2 kg, rivoluzionando l’esperienza di guida delle e-MTB. Il sistema Avinox Drive sarà disponibile in via opzionale sulla mountain bike elettrica Amflow PL. Per maggiori informazioni, visitare DJI Avinox.

I componenti di Avinox Drive System sono stati rigorosamente testati e certificati dagli enti riconosciuti TÜV SÜD, TÜV Rheinland e UL Solutions. La rete di supporto DJI, con oltre 20 centri a livello globale, garantisce ai rider un accesso rapido e tempestivo all’assistenza professionale.

