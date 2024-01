Lamborghini: due auto elettriche in arrivo entro il 2029

Il CEO Winkelmann ha annunciato due nuove auto elettriche della Lamborghini in arrivo entro il 2029: la prima uscirà nel 2028 e sarà il quarto modello, dopodiché ci sarò il super Suv Bev

Grandi annunci di grandi nuovi arrivi in casa Lamborghini. Lamborghini è una delle migliori aziende automobilistiche al mondo ed è anche una delle più utilizzate nei film, come nel caso di The Wolf Of Wall Street, in cui vediamo la Lamborghini Countach venduta all’asta lo scorso novembre. Ora sta per arrivare la super sportiva elettrica GT 2+2, con carrozzeria rialzata. L’avevano già anticipata l’estate scorsa e sarà svelata ai clienti e al grande pubblico nel 2028, per poi entrare in produzione nel 2029. A seguirla c’è la versione elettrica della super Suv Lamborghini. Lo stesso CEO dell’azienda, Stephan Winkelmann, che ha dichiarato che la presenteranno nel 2028.

Quando usciranno le nuove auto elettriche Lamborghini

Sempre secondo il CEO Winkelmann, le due nuove auto di Lamborghini usciranno nel 2029, anno in cui vedremo per la prima volta un suv elettrico dell’azienda. Il quarto modello sarà prodotto da Sant’Agata Bolognese, utilizzando le sinergie con Audi e tutto il gruppo Volkswagen, motivo per cui inizieranno ad assumere persone qualificate. Per quanto riguarda la piattaforma, il ceo ha chiarito che lavoreranno in casa, usando direttamente la piattaforma del Gruppo Lamborghini.

Sono state chiariti anche alcuni dubbi sulla transizione a batterie. Ha spiegato che stanno studiando attentamente per capire qual è la mossa migliore da fare per creare una supersportiva completamente elettrica. Stanno già facendo vari esperimenti con le ibride, con un ciclo di vita tra i 7 e i 9 anni, ma per fare il vero passo in avanti dovranno aspettare tra i 3 e i 4 anni. Vuole comunque rimanere sicuro e mantenere l’alternativa della benzina nel caso non dovessero riuscire a creare questa supersportiva che originariamente è pensata per essere elettrica al 100%. Vedremo cosa succederà.

