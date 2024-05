Red Bull: chi sarà il successore di Adrian Newey?

Da alcuni giorni è arrivata la notizia ufficiale che Adrian Newey ha deciso di abbandonare il team di Red Bull. Con l’abbandono da parte del direttore tecnico della squadra, chi sarà il degno successore di Adrian Newey a entrare in Red Bull al posto suo? Ci sono già alcuni candidati

La notizia dell’abbandono di Adrian Newey alla Red Bull ha lasciato shockati (o forse no) molti membri del team, così come molti fan e seguaci del mondo della Formula 1. I motivi sembrerebbero legati alla guerra interna che si è creata da quando c’è stato il caso dello scandalo per molestie sessuali da parte di Christian Horner nei confronti di una ex dipendente. Ma anche dai conflitti interni alla squadra, con due schieramenti formati dal team austriaco sostenuto dalla famiglia Verstappen e dal team austriaco che, al contrario, sosteneva Christian Horner. Ci hanno confermato che in realtà l’abbandono di Newey era già pianificato da un anno, con lui e Horner che pensavano a un degno successore.

Il degno successore di Adrian Newey come direttore tecnico di Red Bull

Christian Horner, preparato all’abbandono di Adrian Newey, ha già stipulato tre rinnovi lunghi per i membri più importanti del team. Questi pezzi grossi erano già corteggiati da grandi scuderie come la Ferrari, ma questi hanno deciso di rimanere nel team del Toro Rosso, in attesa di prendere il posto di Adrian Newey. I possibili candidati sono tre: Pierre Waché, l’ambito direttore tecnico francese di 49 anni, a lungo corteggiato da Mercedes e Ferrari. Il secondo è Enrico Balbo, il 43enne italiano responsabile dell’aerodinamica, che ha prolungato lo scorso anno il suo impegno con Red Bull proprio nel momento in cui le voci sul suo inserimento in Ferrari si facevano sempre più insistenti. Il terzo è Ben Waterhouse, 44enne inglese, che ricopre il ruolo di responsabile degli ingegneri delle performance.

Che ne pensate? Chi sarà il degno successore di Newey? Ditecelo con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro!

