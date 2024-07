Qualifiche GP Silverstone: Russell in pole, Hamilton secondo

Nella culla della F1 dove tutto nacque nel 1950 é George Russell ad avvalersi della pole position e domani nel GP sul circuito di Silverstone scatterà davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton e Lando Norris per un terzetto tutto britannico. Solo quarto Verstappen, mentre Sainz partirà dalla settima posizione

George Russell, dopo l’incredibile vittoria in Austria, conquista la pole position nelle qualifiche del GP di Silverstone davanti a Lewis Hamilton e Lando Norris. Tripudio Mercedes che piazza entrambi i suoi piloti in prima fila, mentre chi rimane deluso è Norris in terza posizione e Max Verstappen che partirà proprio affianco del pilota britannico in quarta posizione. Quinto Piastri, sesto uno strepitoso Nico Hulkenberg con la Haas. A seguire settimo Sainz, ottavo Stroll, nono Albon e decimo Fernando Alonso.

Domani in gara le condizioni prevedono pioggia sul circuito di Silverstone, dunque sarà una gara tutta da seguire. Andiamo a vedere come si sono sviluppate queste qualifiche in terra inglese.

Qualifiche GP Silverstone: deludono Perez e Leclerc

Subito colpo di scena nel Q1 che vede protagonista Sergio Perez finire in ghiaia durante il giro out nel tentativo di scaldare la gomma soft appena montata. L’insabbiamento del pilota messicano porta i commissari a sventolare la bandiera rossa. Incubo senza fine per il pilota della Red Bull da poco fresco di rinnovo. Alla ripresa della sessione le condizioni climatiche presagiscono l’arrivo della pioggia nuovamente sul circuito di Silverstone. Pioggia che puntualmente arriva e i piloti sono costretti a completare almeno un giro su gomma soft per evitare di rimanere esclusi. Gli eliminati nel Q1 nell’ordine sono: Bottas, Magnussen, Ocon, Perez e Gasly (quest’ultimo partirà comunque dal fondo domani in gara a causa di cambi sulla sua monoposto).

Nel Q2 troviamo un altro colpo di scena con Charles Leclerc che viene eliminato dal Q3 per poco più di un decimo, delusione enorme, un’altra per il monegasco. Con lui eliminati anche Sargeant, Tsunoda, Zhou e Ricciardo. McLaren che si conferma come l’auto da battere in questo weekend inglese con entrambi i piloti.

A sorprendere tutti nel Q3 ci pensano i piloti della Mercedes con George Russell che conquista la pole position nella gara di casa e lo fa davanti al compagno Lewis Hamilton e Lando Norris. Verstappen affiancherà Norris in seconda fila mentre Carlos Sainz partirà in quarta fila al fianco di Lance Stroll. restate sintonizzati su Tuttotek.it per scoprire come andrà il GP di Silverstone in programma domani alle ore 16 italiane!