Nuova auto sportiva Mazda: via libera ai lavori a febbraio

I lavori sulla nuova auto sportiva della Mazda sono pronti a partire e inizieranno a febbraio, presto avremo sulle nostre strade il nuovo modello Mazda con il motore rotativo: la conferma arriva dal Presidente e CEO al Salone di Tokyo

Si è tenuto il Salone dell’automobile di Tokyo e all’evento il Presidente e CEO della Mazda ha lanciato un annuncio che tutti gli amanti delle auto sportive stavano aspettando: presto cominceranno i lavori per la nuova auto sportiva Mazda con motore rotativo. Non solo ora aspettiamo con entusiasmo la nuova Mazda MX-5 Spirit Racing Rs, ora Masahira Moro ha lanciato un’altra bomba che annuncia ancora un altro modello. L’ultima auto a motore rotativo risale al 2012, con la RX-8 Spirit R. Pochi anni dopo, nel 2018, anche il team di ricerca e sviluppo che si occupava del motore rotativo si è sciolto. Nel 2023 però è tornato come range extender nella gamma MX-30 e ora il Wankel sta per tornare ufficialmente.

La promessa del presidente della Mazda sulla nuova auto sportiva

Il CEO dell’azienda automobilistica Hiroshima Masahiro Moro ci ha colti tutti di sorpresa quando al Salone di Tokyo ha annunciato il ritorno del motore rotativo sulla nuova auto, rivelando che il prossimo 1° febbraio un nuovo team di ingegneri inizierà a lavorare allo sviluppo di una nuova generazione di motori rotativi. Il team di ingegneri altamente professionali che sanno quello che fanno uniranno le loro forze per affrontare l’era carbon neutral. L’azienda giapponese è davvero entusiasta della nuova auto con motore Wankel, il CEO si è soffermato sull’elogiare il motore rotativo, che secondo le sue parole, funzionerà più come un generatore piuttosto che come un motore.

Sullo schermo, durante la presentazione, hanno illustrato anche alcune delle specifiche tecniche già note: 4,18 metri di lunghezza, 1,85 di larghezza, 1,15 di altezza e un passo di 2,59 metri, il tutto in un complesso di 1450 kg. Il presidente ha poi definito la nuova auto una compatta a doppio motore, con prestazioni di prim’ordine. La coupé sarà abbastanza grande per due persone e i loro bagagli. Al momento non ci resta che aspettare altri aggiornamenti sulla nuova auto, che contiamo di rivelarvi nei prossimi mesi.

Cosa ne pensate? Siete felici del ritorno del motore rotativo? Fatecelo sapere con un commento. Restate con noi su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro!