Toyota GR Yaris: novità dell’auto per il nuovo anno

Per il nuovo anno, Toyota ha deciso di apportare delle modifiche alla sua Toyota GR Yaris, portando ad una rinnovazione per l’auto sia dal lato interno che esterno: ecco tutte le novità della Toyota GR Yaris

L’azienda automobilistica Toyota è una delle più grandi aziende al mondo, non a caso abbiamo messo una delle sue auto nella top delle migliori auto sotto i 30000 euro. Toyota è solita sorprenderci con delle nuove sorprese con le sue auto, creandone di nuove o apportando delle modifiche creando delle nuove versioni delle sue auto già presenti sul mercato. Oggi è il caso della Toyota GR Yaris, con delle novità piuttosto interessanti. La casa giapponese ha pensato a un modo per facilitare la guida nelle corse, ma soprattutto ha ascoltato il feedback degli utenti, stavolta posizionando l’abitacolo al posto giusto. Nella nuova versione, sui 51.000 euro, sono stati aggiustati alcuni errori di ergonomia.

Tutte le novità della Toyota GR Yaris

Esternamente, le griglie sul paraurti anteriore e posteriore, che prima erano ricoperte di un materiale plastico e quindi molto fragili, sono state ricoperte in metallo. Un’altra cosa che hanno cambiato è il layout dei fari posteriori: i fari ora si uniscono con una sottile striscia Led, questa soluzione senza dubbio è più pulita se vogliamo guardare lo stile e renderà più facile agli elaboratori modificare lo spoiler posteriore. Alle estremità del paraurti anteriore hanno aggiunto dei condotti che incanalano l’aria in modo che creino dei flussi più ordinati intorno alle ruote. In caso di incidente, non dobbiamo più preoccuparci, perché le parti esterne del paraurti ora sono staccate dalla zona centrale. Un’altra novità sta nel colore: ora sarà disponibile in rosso, bianco, nero bianco perlato e grigio.

Ora parliamo degli interni. Innanzitutto sono modernizzati e hanno migliorato molto la visibilità, la sportività e la fruibilità. La seduta è più bassa di 25 millimetri e la strumentazione Tft ha sostituito quella analogica e ha due modalità di visualizzazione: Norma e Sport. Nella modalità Normal, rimane in primo piano un contagiri di forma circolare; in modalità Sport, invece, il contagiri è a barra, tipico layout per le competizioni. La nuova versione ha tre modalità di guida: Eco, Normal e Sport, dove cambia la risposta dello sterzo, dell’acceleratore, del cambio automatico, ma non delle sospensioni. Lo sterzo è regolabile e rende facile raggiungere tutti i comandi. Adesso informazioni sono di facile lettura, è più facile controllare tutto e ora la strada si vede bene, perché non è più coperta dal display e dallo specchietto retrovisore. Infine, i sedili sono ben imbottiti, avvolgenti e ben rifiniti, come le cinture di sicurezza.