Nissan Ariya NISMO: ecco l’anteprima giapponese!

Yokohama, Giappone: è stata svelata la Nissan Ariya NISMO al Tokyo Auto Salon 2024, con la commercializzazione prevista già per questa primavera, almeno per il Giappone. Corriamo a scoprirla nei dettagli!

Elegante e futuristica, la Nissan Ariya Nismo si presenta come uno scenografico SUV crossover, essendo il modello EV di punta di NISMO. Può vantare una meccanica decisamente esuberante, ma senza sacrificare l’abitabilità, che risulta addirittura aumentata. Il confort di bordo è garantito dalla silenziosità e dalla progressività tipiche dei veicoli elettrici, oltre che da materiali ed assemblaggi di ottimo livello .

Basata sull’Ariya e-4ORCE e caratterizzata da forme dinamiche e grintose, rappresenta in pieno la filosofia degli EV Nissan di nuova generazione, arricchita dal pregevole contributo NISMO. La Nissan Ariya NISMO offre una sicurezza di marcia ulteriormente incrementata e una souplesse invidiabile. La messa a punto operata da NISMO ha regalato alla vettura un’accelerazione potente e fluida, una manovrabilità eccezionale e invidiabili performance aerodinamiche.

Nissan Arya NISMO: la bella e la bestia

Il design generale di questa vettura non vuole lasciare dubbi: l’eleganza organica della Nissan Arya si fonde in maniera naturale e spontanea con l’aggressività di NISMO. Tutti i particolari ne risentono, sia esternamente che all’interno: la carrozzeria può infatti beneficiare di un’aerodinamica migliorata, grazie a soluzioni spiccatamente racing, mentre l’abitacolo vede la fusione della raffinata atmosfera premium con sedili e finiture esclusivi firmati NISMO.

Le sorprendenti prestazioni, che permettono grande agilità e fluidità, sono merito dell’incremento di circa il 10% della potenza di picco del motore elettrico, ma il divertimento non finisce qui. NISMO infatti ha appositamente studiato anche una specifica taratura dell’accelerazione, accompagnata da un’esclusiva modalità di guida, che ottimizza il comportamento della vettura scatenandone le risposte dinamiche.

Tecnologia e sound: un omaggio alla Formula E

Il sound prodotto dalla vettura in modalità NISMO evoca le corse di Formula E, accentuando ulteriormente la sensazione di sportività. La particolare messa a punto, con una grandissima attenzione rivolta ad ogni componente del telaio, permette alla Nissan Ariya NISMO di avere un’elevata velocità di percorrenza in curva, con traiettorie precise e pulite, abbinate ad una grande stabilità complessiva in ogni condizione di guida.

Contribuiscono attivamente a ciò la tecnologia di trazione integrale e-4ORCE e pneumatici dedicati, montati su ruote in alluminio da 20 pollici a bassissimo coefficiente di deformazione. Una sportiva di razza quindi, in grado di dimostrare come Nissan e NISMO siano pronti ad affrontare un’era dominata dai suv elettrici senza per questo rinunciare a prestazioni degne dei loro nomi. Per chi fosse impaziente di scoprire questa vettura più da vicino, ecco i link per visualizzare il video ufficiale di presentazione e il commercial.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori continuate a seguire le pagine di tuttotek.