Nissan Ariya e-4ORCE ‘Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems’ 2023

NASHVILLE, Tennessee – Il sistema di trazione integrale e-4ORCE dual motor della Nissan Ariya è stato inserito nell’elenco del “Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems” per il 2023

Nissan Ariya e-4ORCE eccole novità

Nissan Ariya e-4ORCE consolida ulteriormente la sua posizione di veicolo elettrico leader del settore. Il nuovo riconoscimento per Ariya arriva nello stesso anno in cui Wards ha anche premiato questa vettura tra le 10 “Best Interiors & UX”. Il traguardo raggiunto da Nissan nel 2023 segna il 20° premio conquistato dal marchio del Sol Levante da quando Wards, nel lontano 1995, ha iniziato a esaminare tutti i migliori risultati ottenuti nell’ambito dell’ingegneria dei propulsori automobilistici.

Ariya è il secondo propulsore Nissan EV a ricevere un premio dopo la LEAF nel 2011, quando per la prima volta Ward ha premiato un motore elettrico. La sua accelerazione corposa e potente e la tecnologia avanzata di assistenza alla guida ProPILOT Assist 2.02 migliorano le performance di guida. Queste caratteristiche la rendono una vettura perfetta per gli spostamenti quotidiani in contesto sia urbano che autostradale.

Nissan Ariya e-4ORCE: l’elettrica che non ti aspetti

e-4ORCE offre un ottimo handling per un veicolo familiare. Non si tratta solo di una forte accelerazione ma anche di manovre di sorpasso a velocità elevata, punto debole di molti altri BEV, ha affermato Drew Winter, redattore collaboratore di WardsAuto e giudice di Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems. Si tratta di un veicolo familiare robusto e tecnicamente avanzato che offre ai consumatori una notevole scelta di configurazioni riguardanti potenza e autonomia. L’Ariya in modalità Sport e kick down è decisamente sorprendente, ha affermato Christie Schweinsberg, giudice di Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems. Lo dimostra l’effetto della forza gravitazionale esercitata sul mio viso e sul mio collo. La vettura risulta veramente veloce anche nelle modalità Standard ed Eco. L’Ariya è così silenziosa, fluida e con un’accelerazione così lineare che potresti superare rapidamente il limite di velocità senza nemmeno rendertene conto.

I modelli Ariya con tecnologia e-4ORCE utilizzano motori elettrici abbinati per fornire potenza a tutte e quattro le ruote. La “e” di e-4ORCE sta per il sistema di azionamento del motore elettrico, sviluppato interamente da Nissan. “4ORCE” (pronunciato force) è un nome che fa riferimento alla potenza fisica e all’energia del veicolo, mentre “4” rimanda alla trazione su tutte le ruote.

Gestendo in modo specifico la potenza erogata e la calibrazione delle frenate per garantire confort e stabilità, e-4ORCE migliora la sicurezza del conducente consentendo traiettorie di guida pulite praticamente su ogni genere di superficie stradale. Per chi fosse interessato ad approfondire riguardo la tecnologia e-4ORCE di Nissan, segnaliamo questo video presente sul canale YouTube di Nissan.

