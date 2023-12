Dune Parte 2: il trailer finale con Timothée Chalamet e Zendaya

Il momento sta per arrivare e per l’occasione Warner Bros ci ha deliziati con un ultimo sguardo con il trailer finale di Dune Parte 2, sequel del primo capitolo del film sci-fi basato sull’omonimo romanzo

La Warner Bros ha pubblicato online il trailer finale di Dune Parte 2, sequel del primo capitolo diretto da Denis Villeneuve. Nel trailer possiamo avere uno sguardo di ciò che attende il viaggio di Paul Atreides, interpretato ancora una volta da Timothée Chalamet, che dovrà prendere delle scelte che cambieranno il suo destino. Il regista del primo film, Denis Villeneuve, torna alla regia di Dune Parte 2, per il quale ha contribuito anche alla sceneggiatura, aiutato da Jon Spaihts e Eric Roth. Le riprese del film sono iniziate lo scorso luglio in Italia, presso la tomba di Brion ad Altivole. Gli interni sono stati girati a Budapest, mentre le riprese finali hanno avuto luogo negli Emirati Arabi Uniti.

Il viaggio di Paul nel trailer finale di Dune Parte 2

La seconda parte di Dune vedrà il viaggio di Paul Atreides che si unice a Chani (Zendaya) e ai Fremen in una vendetta contro i cospiratori che hanno ucciso la sua famiglia. Mentre è costretto a scegliere tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo, Paul intraprende una missione per impedire che accada un terribile futuro che solo lui conosce. Gli attori che rivedremo di ritorno dal primo capitolo saranno Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides; Zendaya nel ruolo di Chani; Javier Bardem nel ruolo di Stilgar; Rebecca Ferguson nel ruolo di Lady Jessica; Josh Brolin nel ruolo Gurney Halleck; Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone Vladimir Harkonnen; Dave Bautista nel ruolo di Glossu Rabban Harkonnen; Charlotte Rampling in quello della Reverenda Madre Gaius Helen Mohiam; e Stephen McKinley Henderson in quello di Thufir Hawat.

Abbiamo anche delle new entry: Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha Harkonnen, il feroce nipote del Barone Harkonnen, Florence Pugh nel ruolo della Princessa Irulan, figlia dell’Imperatore; Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV della dinastia Corrino; Léa Seydoux in quello di Lady Margot; Souheila Yacoub nella parte di Shishakli; e Tim Blake Nelson, ma il suo ruolo è ancora sconosciuto. Il film uscirà nelle sale il 28 febbraio 2024. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.