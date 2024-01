Renault: dopo 4 anni di calo, le vendite sono in aumento

I 4 anni di calo sono alle spalle per Renault, le cui vendite continuano a crescere. Ciò grazie anche ai nuovi veicoli elettrici del gruppo

Renault è tornata lo scorso anno sulla via della crescita. Sottolineando la “forte accelerazione delle vendite nel 2023”, la casa automobilistica vede in questo il successo di una “strategia di marchio forte e complementare”. Renault ha registrato un aumento del 9% delle vendite mondiali in un solo anno, ponendo fine a un quadriennio di declino. Inoltre, il brand resta quello francese più venduto nel mondo, mentre il gruppo sale al 3° posto tra i costruttori di automobili in Europa. Renault ha un totale di poco più di 2.235 milioni di veicoli venduti nel 2022. Il marchio supera le vendite del gruppo con una crescita del 9,4% e 1.548 milioni di veicoli venduti nel 2023 in tutto il mondo. La sua crescita ha raggiunto il 19,3% in Europa in un solo anno. È pensare che soltanto un anno fa Renault annunciava il quarto anno consecutivo di calo delle immatricolazioni: il 5,9% nel 2022 rispetto al 2021.

Renault si rialza in termini di vendite grazie anche alle auto elettriche

In Europa, il brand Renault si è classificato al terzo posto tra i veicoli elettrici nel 2023 grazie a Mégane E-Tech Electric, che rappresenta il 2,2% del mercato elettrico. Questa dinamica è supportata da un aumento del 62% delle vendite di veicoli ibridi (HEV), pari a 185.666 unità. Austral, Clio e Captur si sono posizionate nella top 10 dei veicoli ibridi più venduti in Europa. Il gruppo ha recentemente dichiarato l’intenzione di lanciare 2 nuovi veicoli 100% elettrici nel 2024: la Scénic E-Tech, che offre più di 600 km di autonomia WLTP, e la Renault 5 E-Tech.

A questi si aggiungono 2 nuovi veicoli ibridi in Europa, tra cui la Rafale E-Tech. Quest’anno verranno lanciati in totale 10 nuovi modelli. Renault presenterà i suoi risultati annuali il 15 febbraio 2024. Il produttore punta a un margine operativo del gruppo compreso tra il 7 e l’8% e un flusso di cassa libero maggiore o uguale a 2,5 miliardi di euro. Insomma, i 4 anni di calo sono adesso alle spalle.

