Ford continua coi motori V8 a benzina e li sviluppa per Mustang

Alcune case automobilistiche stanno prendendo la decisione di abbandonare i motori V8 a favore del frazionamento a 6 cilindri, ma non si può dire lo stesso per Ford, anzi i motori V8 a benzina li sviluppa per Mustang, prendendo una scelta completamente diversa dai suoi rivali

Al contrario di case automobilistiche come Chevrolet e Dodge, come molte aziende, guardano al futuro con i motori elettrici, lo si capisce anche da questa top delle migliori auto elettriche, in cui c’è, guarda caso, un’auto Chevrolet. Ford invece svilupperà motori V8 a benzina per la Mustang, anche se sempre nell’ambito del top di gamma. Secondo un report del magazine statunitense Road & Track su quanto dichiarato dall’azienda automobilistica statunitense durante la presentazione dei programmi sportivi 2024, la sesta generazione della Mustang continuerà ad avere l’attuale Coyote 5.0 V8 anche nella serie delle auto sportive stradali.

Ford si tiene i motori V8 a benzina

Questo discorso vale per il catalogo che offre la Ovale Blu per quanto riguarda le attività in pista con la Mustang GT3, la Dark Horse che corre nell’Imsa e la super Mustang GTD da 300mila dollari con schema di trasmissione Transaxle e sospensioni ridisegnate. Tutte queste avrano sempre gli otto cilindri a V sul cofano. Lo stesso Jim Farley, il CEO di Ford, ha dichiarato che la Mustang è stata concepita proprio con l’idea stessa del V8 ed è sempre sempre stato così per tutti i sessant’anni in cui l’hanno proposta sul mercato automobilistico.

La Mustang celebrerà il suo 60° anniversario venendo qui. Molti dei nostri concorrenti se ne sono andati. Sono andati e venuti. Noi non l’abbiamo mai fatto. Con Mustang siamo rimasti sempre lì.

Il CEO, quindi, ci rassicura molto sul fatto che la Ford continuerà coi motori V8 e questa cosa non cambierà mai, poiché è una caratteristica tipica della Mustang. Ricordiamo che l’azienda sta sviluppando ulteriormente anche l’EcoBoost da sei cilindri che con la sovralimentazione arriva a 400 Cv. Farley ha concluso dicendo che Ford è l’unica azienda al mondo a realizzare un’auto sportiva V8 accessibile a tutti. Parole sante e sicure di un uomo che conosce l’azienda e conferma che questa cosa non cambierà mai.

Cosa ne pensate? Siete felici di questa scelta? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.