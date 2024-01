Non ci sarà nessun spin-off di The Last Of Us con Bill e Frank

Tempo fa si vociferava di uno spin-off di The Last Of Us con protagonisti Bill e Frank, i protagonisti del terzo episodio della serie, ma il co-creatore Craig Mazin ha smentito i rumor: non ci sarà nessuna serie spin-off

Tra le varie notizie interessanti sulla serie di The Last Of Us, c’erano dei rumor su un probabile spin-off con Bill e Frank. A smentire i rumor è stato il co-creatore della serie, Craig Mazin (ecco la filmografia completa), negando dell’esistenza di questo spin-off e rivelando che lui e il team sono contenti di quello che hanno mostrato con i due personaggi nella prima stagione e che non hanno intenzione di mostrare altro, lasciando la storia di Bill e Frank conclusa con quel finale romantico e tragico.

Sogni rovinati sullo spin-off di The Last Of Us

La risposta di Mazin arriva dopo che l’attore che ha interpretato Bill, Nick Offerman, ha detto che era in arrivo uno spin-off di The Last Of Us con protagonisti i due amanti sopravvissuti. L’attore credeva che il progetto fosse in cantiere, dove avremmo visto le loro vite prima che si incontrassero. Ha poi aggiunto, scherzando, che potesse essere un musical, aspettando poi una risposta da Neil Druckman e Craig Mazin. Quella risposta è arrivata e no, purtroppo non ci sarà. Il regista e sceneggiatore ha parlato con Deadline, specificando che Offerman stesse scherzando con i suoi commenti sulla serie, fatti durante il ricevimento del premio agli Emmy Awards per il miglior attore guest star in una serie drammatica. Ha aggiunto poi che è felice della storia che ha raccontato e di andare molto fiero di quell’episodio.

Le riprese della seconda stagione di The Last Of Us inizieranno il prossimo mese. Naughty Dog e HBO hanno rilevato i nuovi attori che interpreteranno i personaggi da The Last Of Us Parte 2. Di recente hanno annunciato l’attrice che interpreterà Dina, ovvero Isabela Merced, e Kaitlyn Dever nei panni di Abby. Si uniranno a Pedro Pascal, che tornerà nei panni di Joel, e Bella Ramsey nei panni di Ellie. La seconda stagione uscirà nel 2025. Non racconterà tutta la storia di Parte 2, ma avrà molti più infetti.

