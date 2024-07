Jeep Dune: un concentrato di avventura urbana in salsa elettrica

La Jeep Dune rappresenta un nuovo concetto di mobilità elettrica che coniuga lo spirito avventuroso del marchio Jeep con il design compatto e versatile di una city car

Dalle strade polverose dei deserti sconfinati al cuore pulsante delle metropoli moderne: l’avventura Jeep non conosce confini, e con la nuova concept car elettrica Jeep Dune il leggendario marchio americano sbarca nel mondo della mobilità urbana sostenibile senza perdere il suo spirito avventuroso. Nata dalla mente del designer francese Emmanuel Klissarov, il quale vanta collaborazioni con marchi come Mercedes e Renault, la Dune non è un prodotto ufficiale Jeep, ma si inserisce perfettamente nella filosofia del marchio grazie al suo look robusto e al design open-air.

Realizzata sulla base della Citroen Ami, la Dune ne eredita la compattezza e la facilità di guida, adattandole a un gusto più offroad. Le porte in tessuto stampato perforato, i paraurti rinforzati e il design open-air con parabrezza e tetto apribili conferiscono alla vettura un aspetto grintoso e pronto per l’avventura. Ma la vera anima della Jeep Dune si trova all’interno: qui troviamo personalizzazioni artigianali, un refrigeratore integrato per godersi una pausa fresca durante le esplorazioni cittadine e, dulcis in fundo, una consolle DJ per dare un tocco di musica e divertimento ad ogni viaggio. Un’auto pensata per chi non ha paura di osare, per chi cerca il divertimento e l’avventura anche nella routine quotidiana. La batteria da 5,4 kWh garantisce un’autonomia di circa 75 km, ideale per spostamenti urbani e brevi gite fuori porta.

Jeep Dune: non solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio statement di libertà e stile. Un’idea innovativa che reinterpreta il concetto di mobilità urbana, unendo praticità, divertimento e lo spirito avventuroso che da sempre contraddistingue il marchio Jeep. Per queste e altre news dal mondo delle auto e non solo, continuate a seguirci su tuttotek.it!