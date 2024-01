Citroën Ami Charleston By Biancone: elettrica dall’anima vintage

tuttotek

Citroën Ami Charleston è una simpatica dedica alla Citroën 2Cv, ideata dal designer Biancone: scopriamola nel dettaglio!

La simpatica Citroën Ami Charleston riprende lo schema cromatico della storica 2Cv: una livrea che era molto apprezzata dal pubblico e che molti ricordano con nostalgia. Un autentico tuffo nel passato dell’automobile, che tuttavia non si ferma solo all’estetica. Al tipico abbinamento Rouge Delage-Noir sono state abbinate anche altre modifiche, che si sono concentrate principalmente sui dettagli degli interni. Un inseme di piccole migliorie al progetto originale che ne esaltano le qualità con un simpatico tocco retro’.

Protagonisti dell’abitacolo sono i nuovi sedili, ben sagomati e rifiniti, contornati da volante monorazza, pannelli porta su misura, tetto apribile in tessuto, tappetini in gomma e specchio retrovisore interno. Le sorprese tuttavia non finiscono qui: la vettura infatti è stata dotata anche di impianto Bluetooth e vivavoce, per la massima fruibilità e sicurezza, e può vantare degli inediti cristalli oscurati, sia lateralmente che posteriormente. A completare il tutto troviamo anche piccole ricercatezze come la luce di cortesia sotto il cruscotto e una tasca portaombrelli posta dietro al sedile di guida.

Citroën Ami Charleston: una elettrica con la 2Cv nel cuore

Proprio come se fosse un capo di sartoria, la piccola Citroën Ami Charleston by Biancone è ulteriormente arricchita da un piccolo ‘corredo’ composto da accessori esclusivi: porta documenti, zaino dedicato, blocco note con matita e disco orario. Tutti questi oggetti, per essere ancor più sfiziosi, sono realizzati in pelle e tessuto pied-de-poule: un tocco di stile che rievoca gli anni ’80!

L’obiettivo del progetto ‘Ami Charleston’ è stato, fin da subito, quello di riportare alla luce il gusto per l’eleganza ed enfatizzare il comfort di bordo, concetti questi presenti da sempre nel Dna del marchio Citroën.

Massimo Biancone, designer e imprenditore.

L’allestimento della Citroën Ami Charleston è una giusta dedica ad una personalizzazione che ebbe il merito di contribuire a rendere iconica la 2Cv, e che la accompagnò con successo sino all’uscita di produzione nel 1990. La casa del Double Chevron non si impegna direttamente nella promozione di questo progetto: chi fosse rimasto catturato dalla simpatia della piccola vetturetta può richiederne la personalizzazione sul sito ufficiale del suo ideatore. Un’occasione unica per distinguersi con un oggetto particolare, reinterpretato con ironia e gusto per il vintage.

