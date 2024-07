Haas ufficializza Bearman per il 2025: il futuro è giovane

Il team americano di F1 Haas ha finalmente svelato il nome del suo primo pilota per la stagione 2025 di Formula 1: sarà il giovane talento britannico Oliver Bearman, già parte della Ferrari Driver Academy

Il team Haas ha ufficializzato l’ingaggio del giovane pilota britannico Oliver Bearman per la stagione 2025 di Formula 1, ora resta da capire chi lo affiancherà all’interno del box, su tutti il favorito è il pilota dell’Alpine Esteban Ocon. Bearman, 19 anni, ha già dimostrato il suo valore in Formula 2, ottenendo una vittoria al Red Bull Ring lo scorso weekend. Ha inoltre fattoil suo esordio in F1 al Gran Premio d’Arabia Saudita 2024, sostituendo l’infortunato Carlos Sainz alla Ferrari, conquistando un impressionante settimo posto.

Bearman ha firmato un contratto pluriennale con Haas, prendendo il posto lasciato libero da Nico Hulkenberg, che passerà alla Sauber in vista del suo ingresso ufficiale in F1 come team Audi nel 2026.

Oliver Bearman alla Haas nel 2025: le parole del britannico e del team principal Ayao Komatsu

In seguito alla firma sul contratto avvenuta in mattinata, Bearman si è espresso così ai canali social del team americano:

È difficile esprimere a parole quanto questo significhi per me. Essere un pilota del team Haas mi rende immensamente orgoglioso. Sarò uno dei pochissimi a poter realizzare il sogno che avevo sin da bambino. È qualcosa di incredibile

Il team principal di Haas, Ayao Komatsu, ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo di Bearman:

È davvero eccitante poter schierare un pilota così giovane e talentuoso come Oliver Bearman nella sua prima stagione completa in Formula 1. Oliver ha dimostrato di essere più che pronto per i compiti che richiede la F1. Non vediamo l’ora di vederlo progredire come pilota e beneficiare del suo talento, sia dentro che fuori dalla macchina

Bearman guiderà la VF-24 nelle sessioni di prove libere dei Gran Premi di Gran Bretagna, Ungheria, Messico e Abu Dhabi. Resta da definire il secondo pilota per il 2025. Al momento, il favorito sembra essere Esteban Ocon, ma non sono escluse chance per Kevin Magnussen e Valtteri Bottas. L’arrivo di Bearman rappresenta un nuovo corso per Haas, che punta sui giovani talenti per costruire un futuro vincente in Formula 1. Seguiteci su Tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo della Formula 1.