Star Wars Outlaws: raggiunta l’agognata fase gold!

La Galassia non sembra più essere così Lontana Lontana: lo sviluppo di Star Wars Outlaws tocca il traguardo dell’attesissima fase gold

Il lancio di Star Wars Outlaws, previsto a fine agosto, è ora del tutto confermato: gli sviluppatori hanno infatti annunciato ufficialmente il raggiungimento della fase gold. Freschi del successo di The Division (“successo” più o meno) e di Avatar: Frontiers of Pandora, i ragazzi di Massive Entertainment sono dunque ormai pronti a condividere con noi la loro reinterpretazione open world dell’immaginario di George Lucas. Nel caso la metafora dorata vi sia nuova, il termine utilizzato sta ad indicare che lo sviluppo primario del gioco è ormai completo. Usando le stesse parole di TT Games per La Saga degli Skywalker, il titolo è “pronto alla spedizione”. Vi lasciamo al post trionfale del team di sviluppo.

#StarWarsOutlaws has gone gold! Our team can’t wait for you to start exploring the Outer Rim and living the life of a scoundrel – August 30 can’t come soon enough! pic.twitter.com/3l6CSrp7IK — Star Wars Outlaws (@StarWarsOutlaws) July 3, 2024

Cosmo aureo: la fase gold di Star Wars Outlaws, finalmente!

Mentre stiamo parlando, dunque, Massive Entertainment sta affrontando la fase gold dello sviluppo, ovvero preparare le copie in formato fisico di Star Wars Outlaws. Una volta fatto ciò, non resterà altro da fare se non tirare a lucido ulteriormente quanto già messo a punto, al fine di eliminare gli eventuali bug e preparare l’ormai consueta patch del day one, come da tradizione. L’arrivo su PS5, Xbox Series X/S e PC è previsto per il 30 agosto. Due saranno le espansioni del gioco nel corso dei mesi a venire. Il direttore creativo Julian Gerighty ha dichiarato che in questa nuova avventura la storia principale ci intratterrà tra le 25 e le 30 ore giocando il tutto all’acqua di rose. Altrimenti, i completisti hanno tra le mani un’esperienza tra le 50 e le 60.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dall'ultima fatica di Ubisoft?