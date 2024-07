GP Gran Bretagna: la scelta delle gomme di Pirelli

Pirelli ha annunciato la sua selezione di gomme per il GP di Gran Bretagna, in programma questo fine settimana a Silverstone. Ancora una volta, la casa italiana porterà le mescole più dure della sua gamma, data la natura impegnativa del circuito britannico per le gomme

Questo fine settimana andrà in scena il GP di Gran Bretagna sul circuito inglese di Silverstone, completando la “tripletta” di gare iniziata con il GP di Spagna, vediamo quali sono le mescole che Pirelli ha scelto per questa gara. Silverstone è un tracciato noto per le sue numerose curve ad alta velocità, che generano elevate forze laterali sulle gomme. Le combinazioni di curve come Maggotts, Becketts e Chapel sono percorse ad alta velocità, generando forze laterali superiori ai 5g, mettendo alla prova sia le gomme che i piloti.

Per questo motivo, Pirelli ha scelto la C1 come P Zero hard, la C2 come P Zero medium e la C3 come P Zero soft. Come accaduto lo scorso anno, la mescola soft potrebbe rivelarsi una scelta interessante, nonostante le sue caratteristiche più morbide. Tuttavia, la media dovrebbe essere la più utilizzata, data la sua resistenza all’usura e la sua capacità di adattarsi a diverse condizioni di pista.

Il tracciato è uno dei più lunghi presenti nel calendario caratterizzato da 18 curve e da 5.861 metri, la sua lunghezza si piazza dietro a Spa-Francorchamps (7,004 km), Gedda (6,175 km), Las Vegas (6,120 km) e Baku (6,003 km).

GP Gran Bretagna: le strategie secondo Pirelli

Nel Gran Premio dello scorso anno, la gara si svolse integralmente su pista asciutta, con la mescola Soft che si rivelò protagonista inaspettata, utilizzata da quasi tutte le squadre. Nonostante gli elevati carichi, fu possibile completare la corsa con una strategia a un singolo pit-stop, sebbene in passato spesso si siano privilegiate le due soste. Ma non sarà solo il fattore gomme a determinare l’esito di questa gara, va tenuto in considerazione anche e soprattutto il “ballerino” meteo inglese. Le condizioni atmosferiche potrebbero influenzare il weekend con possibilità di pioggia durante tutti e tre i giorni.

La stagione 2024 è stata finora dominata dai successi di Max Verstappen, ma negli ultimi appuntamenti, la McLaren ha mostrato una notevole crescita, lottando persino per la vittoria. Silverstone arriva in un momento cruciale, poiché il circuito britannico, noto per le sue curve veloci, è terreno favorevole per le scuderie di vertice. Non perdetevi questo weekend di gara emozionante, sempre in compagnia di Tuttotek.it!