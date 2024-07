Brembo presenta il GP di Gran Bretagna di Formula 1

Brembo racconta le curiosità sul GP di Gran Bretagna, il dodicesimo appuntamento stagionale della Formula 1

Con il GP di Gran Bretagna, la Formula 1 raggiunge la metà della stagione. Con 58 GP ospitati, il Silverstone Circuit è uno dei tre circuiti più longevi del Campionato del Mondo, insieme all’Autodromo Nazionale di Monza e al Circuit de Monaco. La prima edizione si tenne nel 1950, ma successivamente il GP di Gran Bretagna si è svolto anche ad Aintree e Brands Hatch. Nel 2020, il Silverstone Circuit ha ospitato due eventi, incluso il GP 70° Anniversario per celebrare i 70 anni del primo round del Mondiale.

Brembo: dettagli sul GP di Gran Bretagna di Formula 1

La Formula 1 è in costante evoluzione e i componenti frenanti non fanno eccezione. Vent’anni fa, le monoposto erano meno sofisticate e gli impianti frenanti meno complessi. Brembo produceva tre modelli di pinze per tutti i team, in base al circuito. Oggi, ogni team ha una pinza personalizzata, progettata in collaborazione con Brembo. Secondo i tecnici Brembo, il Silverstone Circuit, lungo 5.891 metri, è considerato poco impegnativo per i freni, con un indice di difficoltà di 1 su una scala da 1 a 5. Tuttavia, questo non implica che i freni siano poco importanti. Le 7 frenate del circuito comportano quasi 10,5 secondi di utilizzo dei freni per giro, con due staccate che superano i 100 metri di spazio di frenata.

La curva 3 del Silverstone Circuit è la più dura per l’impianto frenante. Le monoposto passano da 279 km/h a 120 km/h in 2,03 secondi, percorrendo 102 metri. Durante questa frenata, i piloti subiscono una decelerazione massima di 4,4 g e devono esercitare una forza di 136 kg sul pedale del freno. La potenza frenante è di 2.201 kW. Il GP di Gran Bretagna 1998 è ricordato per il suo incredibile epilogo. Al 43° giro, Michael Schumacher superò un doppiato nonostante le bandiere gialle. Poco dopo entrò in pista la safety car, azzerando il distacco. Al penultimo giro, Schumi ricevette una penalità di stop-and-go. All’ultima tornata, prese la corsia dei box, passando il traguardo prima di fermarsi per i 10 secondi di penalità, che risultò fuori tempo massimo.

A caccia di record

L’anno scorso, il GP di Gran Bretagna ha attirato 480 mila spettatori in quattro giorni. Solo il GP Australia del 1995 ad Adelaide ha registrato un’affluenza maggiore, con 520 mila persone. Quest’anno, per mantenere o superare questi numeri, Silverstone ospiterà i Kings of Leon, Stormzy, Pete Tong e i Rudimental durante il weekend del GP. Tuttavia, gli appassionati di motorsport probabilmente preferiscono il suono dei motori.

E voi? Cosa ne pensate di queste curiosità di Brembo sul GP di Gran Bretagna?