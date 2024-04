BMW e Tata Technologies: nuovo joint-venture in arrivo

Il gruppo automobilistico tedesco e il colosso della tecnologia indiano: la BMW Groupe e la Tata Technologies avranno un nuovo joint-venture, come firmato dall’accordo tra le due aziende

Le collaborazioni tra le grandi aziende portano a grandi sviluppi. Questo è quello che è successo tra la Tata Technologies e la BMW, due delle più grandi aziende del mondo dello sviluppo di tecnologie IT e del settore delle automotive. L’accordo firmato tra il colosso indiano Tata Technologies e il gruppo automobilistico tedesco BMW prevede un nuovo joint-venture, con il quale creeranno delle nuove tecnologie. Questi nuovi sviluppi riguardano in particolare il settore dell’IT, ovvero dal lato informatico, e soprattutto il settore delle automotive, per creare delle nuove auto digitali. Con questo si intende quindi lavorare molto sulle tecnologie per la guida autonoma e per lo sviluppo di nuovi infotainment.

Tata Technologies e BMW: una grande alleanza porta a un grande joint-venture

L’accordo, oltre allo sviluppo di questa nuova joint-venture, prevede anche l’apertura di nuove sedi nel paese Indiano. Nello specifico, le sedi di BMW che saranno aperte in India in collaborazione con la Tata Technologies saranno Pune, Bangalore e Chennai. Nelle prime due città, gli obiettivi di sviluppo principali si basano sulla ricerca e sviluppo di nuove auto digitali, con la guida autonoma e nuovi infotainment come focus. Nell’ultima sede, a Chennai, i lavoratori si baseranno principalmente sullo sviluppo di nuove soluzioni IT, ovvero di tecnologie studiate appositamente per far funzionare queste nuove auto che, nel corso del tempo, diventeranno sempre più digitali. All’inizio, nel team, ci saranno ben 100 lavoratori esperti del team di Tata Technologies, per costruire le basi su cui poi andranno a lavorare per la creazione di queste nuove soluzioni digitali per rivoluzionare il settore delle automotive.

Che ne pensate di questo accordo? Secondo voi uscirà qualcosa di grosso dalla collaborazione tra queste due aziende? A noi piace pensare di sì. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.