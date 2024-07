F1, Williams al GP di Silverstone con una livrea speciale

La scuderia britannica di F1 Williams Racing ha svelato una livrea speciale per il Gran Premio di Gran Bretagna che si terrà a Silverstone questo fine settimana

Il team di F1 Williams ha rivelato una speciale livrea Union Jack in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana sul circuito di Silverstone. La livrea, che celebra il debutto in patria della squadra, presenta la bandiera del Regno Unito con i nomi dei 1.005 membri del team, intessuti sul cofano motore della FW46. La livrea speciale è stata realizzata in collaborazione con il designer Rob Gill. Questa vettura sarà guidata da Alex Albon e Logan Sargeant, con Franco Colapinto che prenderà parte alle FP1 al posto di Sargeant.

Un modo per celebrare il duro lavoro e la dedizione di tutto il team che, come sottolinea il team principal James Vowles, rappresenta il cuore della scuderia:

La Williams si sta trasformando da cima a fondo per poter tornare a competere per i vertici, e la nostra gente e la nostra cultura saranno la chiave. Ci vuole uno sforzo straordinario da parte di ogni individuo in fabbrica e in pista per correre in Formula 1, e sono particolarmente orgoglioso della resilienza che abbiamo dimostrato finora quest’anno sotto pressione.

A spectacle for Silverstone!🤩🇬🇧 Our special British GP livery celebrates the team and our home race, featuring all 1005 of our team members as the centrepiece 💙 — Williams Racing (@WilliamsRacing) July 2, 2024

Speciale livrea Williams per il GP di Silverstone: Button in pista e Goodwood nel programma

Oltre alla speciale livrea, i tifosi della Williams potranno vedere in azione a Silverstone anche l’ex campione del mondo Jenson Button che guiderà la FW22 del 2000, la vettura con cui ha debuttato in Formula 1.

Dopo il Gran Premio, la Williams si sposterà a Goodwood, dove Alex Albon, Logan Sargeant, la pilota della F1 Academy Lia Block e lo stesso Vowles saliranno a bordo della storica FW08, la vettura che vinse il titolo mondiale nel 1982.

La livrea speciale, la presenza di Button a Silverstone e la partecipazione a Goodwood sono tutti segnali di un rinnovato ottimismo all'interno della Williams. La scuderia sembra determinata a tornare a competere per i vertici della Formula 1 e il Gran Premio di casa sarà l'occasione perfetta per celebrare il passato, presente e futuro del team con i propri tifosi.