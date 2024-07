SBS non solo cover o cuffiette: ecco la collezione Case&me

Case&me di SBS è pronta a rendere l’estate 2024 ancora più vivace e pratica con le sue nuove linee di prodotti, pensate per accompagnare ogni momento delle vacanze estive

Con un’attenzione particolare alla funzionalità e al design, le nuove collezioni Coco, Jelly e Rollie sono state create per soddisfare le esigenze di chi ama il mare, le passeggiate sul lungomare e le giornate in spiaggia.

Linea Coco Collection: perfetta per le passeggiate sul lungomare

La linea Coco è ideale per chi ama esplorare nuove località e passeggiare nei pittoreschi vicoli delle città costiere. La Coco Bag, una borsetta in corda con design a secchiello, può essere portata a mano o a tracolla grazie alla tracolla decorata con nappine. Con una pratica chiusura a coulisse, è perfetta per tutte le occasioni estive. Disponibile nei colori sabbia e nero al prezzo di 29,95 euro.

La Coco Necklace, con design a uncinetto, è un laccio da collo per smartphone con un ciondolo a fiore intrecciato e un moschettone in metallo. Disponibile in verde, sabbia e rosa al prezzo di 24,95 euro.

Il Coco Necklace con design intrecciato a torchon è un altro laccio da collo per smartphone, ideale per essere portato al collo o a tracolla, disponibile in rosa, bianco e marrone al prezzo di 19,99 euro.

I Coco Bracelets sono lacci da polso per smartphone con design a fiori, disponibili in quattro colori, al prezzo di 19,99 euro.

Linea Jelly Collection: divertimento al mare

La linea Jelly è pensata per chi ama tuffarsi nel mare e godersi le giornate in spiaggia. La Jelly Bag è una borsa da polso in silicone, resistente all’acqua e facile da pulire, disponibile in nero e beige al prezzo di 34,95 euro.

La Jelly Pocket Bag, realizzata in silicone liquido, protegge il tuo smartphone da schizzi e sabbia, disponibile in azzurro, verde e rosa al prezzo di 29,95 euro.

La Jelly Case è una custodia per iPhone 15, iPhone 15 Pro Max e iPhone 15 Pro, con rivestimento interno in microfibra e decorata con un pattern a fiori in rilievo. Disponibile al prezzo di 29,95 euro.

Le Jelly Beads sono lacci da polso per smartphone, realizzati con perle di silicone colorato, disponibili in quattro toni pastello al prezzo di 19,99 euro.

Linea Rollie Collection: Essentials da piaggia

La linea Rollie offre prodotti essenziali per la spiaggia senza rinunciare al glamour. La Rollie Bag è una trousse flessibile e pratica, realizzata in silicone liquido e resistente all’acqua, disponibile in tre colorazioni al prezzo di 24,95 euro.

Con queste collezioni trendy, case&me si conferma come il partner ideale per un’estate all’insegna del comfort, della sicurezza e dello stile. Ogni articolo è creato per soddisfare le diverse esigenze di chi desidera vivere al meglio le vacanze estive, combinando funzionalità e design accattivante.

