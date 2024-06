F1: Sainz nel mirino di Alpine, si complica la scelta

Carlos Sainz diventa ancora più conteso sul mercato piloti per la stagione 2025 di Formula 1. All’opzione Williams e al possibile passaggio alla Sauber che diventerà Audi nel 2026, si aggiunge ora anche Alpine, che ha recentemente fatto un’offerta “allettante” al pilota spagnolo

Archiviato il GP di Spagna, in casa Carlos Sainz c’è sempre più attesa a riguardo la scelta che il pilota madrileno farà per il suo futuro in Formula 1. Se la scelta sembrerebbe andare incontro ad un futuro in Williams, nelle ultime ore si è fatta la voce di un possibile ingaggio di Sainz da parte di Alpine.

I recenti buoni risultati di Alpine (entrambi i piloti a punti nelle ultime due gare e top ten consecutive per la squadra) la rendono un’opzione più interessante rispetto a qualche mese fa. La Sauber, invece, non ha ancora conquistato punti in questa stagione, mentre la Williams ha ottenuto solo due piazzamenti a punti e ha sofferto di un doppio ritiro in Canada. Sainz è consapevole del valore che ha sul mercato e vuole valutare attentamente tutte le proposte prima di prendere una decisione. Quasi sicuramente il pilota spagnolo non si unirà alla Sauber che in questa stagione non ha ancora conquistato punti ottenendo come miglior risultato l’undicesimo posto nella gara inaugurale in Bahrain.

Il futuro di Sainz a un bivio: l’influenza di Briatore potrebbe portarlo in Alpine

L’arrivo di Flavio Briatore come consigliere speciale di Luca de Meo in Renault ha avuto un ruolo importante nella mossa di Alpine per Sainz. Briatore, noto per la sua tenacia nel reclutare i migliori talenti, è stato fondamentale nella scelta di Michael Schumacher per la Benetton nel 1991. L’obiettivo di Briatore è quello di assicurarsi i migliori piloti disponibili per Alpine, e Sainz rappresenta sicuramente un candidato di alto livello. Alpine non ha ancora nessun pilota confermato per il 2025, con Ocon in partenza per Haas e Gasly con contratto in scadenza.

Le discussioni continuano, con il padre Carlos Sainz Sr. visto visitare vari motorhome durante il Gran Premio di Spagna. Sainz ha dichiarato che potrebbe decidere entro il Gran Premio d’Austria, ma nulla è ancora certo. Quel che è certo è che la decisione di Sainz sarà cruciale per le dinamiche future della griglia di Formula 1, con Alpine che entra prepotentemente nella lotta ad accaparrarsi le prestazioni dello spagnolo sperando di convincerlo a unirsi alla squadra e contribuire alla loro ascesa.

