La gamma Canon PTZ si aggiorna grazie a un nuovo Firmware che introduce Auto Tracking Lite di serie su tutti i modelli e nuove funzionalità

Canon annuncia un importante aggiornamento firmware per la propria gamma di videocamere PTZ e per i relativi controller, progettato per migliorare funzionalità e prestazioni, come l’auto tracking. Saranno anche disponibili versioni aggiornate di varie applicazioni, tra le quali l‘Auto Tracking Application RA-AT001, rilasciata ad aprile 2023. Questo aggiornamento firmware sarà disponibile gratuitamente nel corso del mese di luglio 2024.

Le videocamere Canon PTZ hanno un aggiornamento firmware

Grazie al nuovo firmware per le videocamere PTZ 4K, Canon perfeziona la sua gamma di sistemi di produzione, ottimizzando il flusso di lavoro delle produzioni video in situazioni come conferenze web, trasmissioni broadcast o la ripresa di contenuti didattici. Il nuovo firmware introdurrà nuovi e migliorati algoritmi di auto-tracking, per movimenti di pan e tilt più fluidi e naturali. Il nuovo sistema di riconoscimento permetterà alla camera di mantenere il tracking del soggetto anche nelle condizioni più difficili, come quando il soggetto si incrocia momentaneamente con altre persone in movimento. Inoltre, le impostazioni avanzate per l’auto-tracking potranno essere regolate anche attraverso il controller RC-IP1000, consentendo di azionare le telecamere senza l’ausilio di un PC.

Grazie a questo aggiornamento firmware, le funzioni base4 di “Auto Tracking Application RA-AT001” saranno disponibili in una versione Auto Tracking Lite di serie e gratuita su tutta la gamma PTZ 4K1 per garantire a una più ampia platea di godere dell’elevata praticità operativa raggiunta. Questa versione offrirà le stesse performance di precisione e fluidità della licenza completa, senza alcune opzioni di set-up e personalizzazione più avanzate, che resteranno disponibili nella licenza a pagamento.

Tutti i dettagli dell’aggiornamento firmware

Il nuovo firmware migliorerà le performance di frame rate quando le camere sono utilizzate tramite la connessione USB. CR-N100 e CR-N300 sono infatti compliant allo standard USB Video Class, lo standard per la gestione dei flussi video tramite USB, e possono quindi essere utilizzate per una videoconferenza via PC utilizzando semplicemente la normale connessione USB. Il framerate delle camere, quando utilizzate in questo modo, passerà dall’originale FHD12,5fps fino ad un massimo di FHD30fps. In aggiunta, oltre al Motion JPEG, l’output sarà disponibile in formato YUV, per facilitare il processing a valle dello shooting.

Grazie a questo update, CR-N100 e CR-N300 rappresentano una soluzione di eccellente qualità integrabile in modo estremamente semplice in tutti i contesti di web conference.

Tra le nuove funzioni introdotte dall’aggiornamento firmware al controller RC-IP1000, spicca invece la possibilità di visualizzare i thumbnail dei preset e delle trace registrate per le diverse camere direttamente sul display del controller, per un’operatività ancora più semplice e intuitiva. Inoltre, i contenuti del display, incluso il Multiview, possono essere ora visualizzati anche tramite le uscite SDI ed HDMI, permettendo agli operatori di avere il massimo controllo grazie alla visualizzazione su schermi di dimensioni maggiori.