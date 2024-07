F1 Carlos Sainz: ufficiale il suo passaggio alla nuova scuderia

Carlos Sainz ha firmato il suo passaggio ad una nuova scuderia che dunque diventa ora ufficiale per il 2025, scopriamo tutti i dettagli in questa news

Carlos Sainz ha ufficialmente firmato un contratto pluriennale con la scuderia Williams. A partire dal 2025, il pilota spagnolo, attualmente 29enne, lascerà la Ferrari per unirsi a una delle squadre che occupano le ultime posizioni nella griglia della Formula 1. La notizia era già circolata il mese scorso, ma ora è stata confermata: Sainz, escluso dalla Ferrari per fare spazio a Lewis Hamilton, gareggerà con la Williams per almeno due anni, con possibilità di estensione del contratto.

Il comunicato ufficiale della Williams Racing annuncia che Sainz farà parte della squadra piloti per la stagione 2025 del Campionato mondiale FIA di Formula 1 e oltre. Sainz, con un decennio di esperienza in F1 alle spalle, porterà la sua esperienza alla Williams dopo aver lasciato la Scuderia Ferrari.

BREAKING: Carlos Sainz will join the team for '25, '26 and beyond 🤩​ BIENVENIDO, CARLOS! 🤝 Read the full story ⬇️ — Williams Racing (@WilliamsRacing) July 29, 2024

Sainz: la nuova scuderia è la Williams!

La Williams non è attualmente una delle squadre di punta del campionato, Sainz, però, non aveva molte altre opzioni disponibili per la prossima stagione. La Williams, che in passato ha avuto stagioni molto più esaltanti, ha vinto il suo ultimo Mondiale 27 anni fa con Jacques Villeneuve nel 1997. Nel comunicato, la scuderia di Grove esalta la carriera di Sainz:

Nella sua carriera in Formula 1 fino ad oggi, il 29enne spagnolo ha ottenuto tre vittorie in gara, 23 podi, oltre 1100 punti in carriera ed è attualmente quinto nel campionato piloti di questa stagione. Dopo essere diventato l’unico pilota non della Red Bull Racing ad ottenere una vittoria in gara nel 2023, Sainz ha recentemente ottenuto la vittoria al Gran Premio d’Australia di quest’anno, appena dieci giorni dopo un’operazione per appendicite, e ha ottenuto altri quattro podi finora in questa stagione.

Per ulteriori notizie dal mondo della Formula 1 e dei motori (e non solo) continuate a sintonizzarvi sulle pagine di tuttotek.it.